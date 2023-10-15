«شنايدر إلكتريك» تعرض أحدث تقنيات استدامة مراكز بيانات المنطقة في «جيتكس 2023»

المصدر: دبي - البيان

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تكشف شنايدر إلكتريك، المتخصصة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، خلال مشاركتها في «معرض جيتكس العالمي»، من 16 حتى 20 أكتوبر، بمركز دبي التجاري العالمي، حلولاً تكنولوجية موفرة للطاقة، تعزز كفاءة واستدامة البنية التحتية لمراكز البيانات إقليمياً، وتسرّع عملها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وجني ثمار استخداماته وتطبيقاته في اقتصادات ومجتمعات المنطقة.

كما تقدم الشركة العالمية مجموعة من الحلول النوعية الموفرة للطاقة في القطاعات الحيوية الأخرى، التي تسرّع مسارات التنمية المستدامة، وتدعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق الحياد المناخي والصفري في المنطقة، وتعزز خطط الحياد الكربوني للمؤسسات والشركات وفق نموذج «شنايدر إلكتريك»، القائم على ثلاثية التخطيط الاستراتيجي، ثم الرقمنة، وصولاً إلى إزالة الكربون.

فوائد الذكاء الاصطناعي تجنيها المنطقة

وقالت منى عيسى نائب الرئيس لحلول أمن الطاقة لدى شنايدر إلكتريك الشرق الأوسط وأفريقيا: «تقوم استراتيجيتنا للوصول بالمنطقة إلى مستقبل مستدام على الجمع بين التحول الرقمي وكفاءة الطاقة والذكاء الاصطناعي. ويشكّل معرض جيتكس العالمي منصة دولية لنا، لمشاركة تلك الحلول مع رواد القطاع والعملاء. ويسعدنا هذا العام استعراض الحلول التي تعزز جهودنا في مجالات الابتكار والرقمنة والكفاءة التشغيلية، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسبوق».

أهمية التحوّل الرقمي لكفاءة مراكز البيانات إقليمياً

وتشارك كوادر وكفاءات عالمية متخصصة من شنايدر إلكتريك، في جلسة حوارية حصرية، ضمن معرض جيتكس العالمي، يوم 18 أكتوبر، تعرض خلالها أهمية التحول الرقمي في مراكز البيانات في الشرق الأوسط وأفريقيا، والجيل الرابع من الكهرباء 4.0، تمهيداً للطريق نحو مراكز بيانات مستدامة لتفعيل استخدامات الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

لمراكز البيانات بصمة

وتشير «وكالة الطاقة الدولية»، إلى أن مراكز البيانات وشبكات نقل البيانات تسهم بنحو 1 % من انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة، وهذا بدوره يسهم في ارتفاع درجات الحرارة العالمية والتغير المناخي. لذلك، فإن الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، يستوجب خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030.

وستشهد الجلسة الإطلاق الرسمي لأحدث حلول «سمارت يو بي أس ألترا» SmartUPS Ultra، من شنايدر إلكتريك في الشرق الأوسط، والمصممة لترشيد الطاقة وتوفير مساحات أكبر، إلى جانب تجهيزات متقدمة أخرى. كما ستشارك الإدارة الإقليمية لشنايدر إلكتريك كذلك في جلسات نقاشية، توضح تطور الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وتأثيره في مراكز البيانات في قطاع الاتصالات.

ويسجل المعرض التكنولوجي العالمي، الذي يستمر لخمسة أيام، مشاركات لمجموعة من خبراء القطاعات والتقنيات من شنايدر إلكتريك، بهدف تعريف العملاء والزوار بالحلول المستدامة التي تصممها خصيصاً، وتضع من خلالها الأسس العملية والمرنة لمراكز البيانات ومنشآت وصناعات المستقبل.

ويمكن لزوار معرض جيتكس العالمي الاطلاع على «منطقة تجربة الشركاء» المخصصة داخل جناح «شنايدر إلكتريك» في القاعة 5، القسم 40، حيث سيتم عرض الحلول المتكاملة التي تقدمها، إلى جانب شركات تكنولوجية عالمية مشاركة في الحدث التكنولوجي الأبرز على مستوى الدولة.

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