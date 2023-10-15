«ديوا» تطرح خدماتها وبرامجها ومبادراتها الرقمية المبتكرة والاستباقية الآمنة في «جيتكس 2023»

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي خلال مشاركتها في الدورة الـ43 من معرض «جيتكس جلوبال 2023» أبرز خدماتها وبرامجها ومبادراتها الرقمية المبتكرة والاستباقية والآمنة، إلى جانب مشاريع وحلول «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، والتي تهدف من خلالها إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والمساهمة في بناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سیدي صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه لله، في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً وتعزيز التحول الرقمي والصعود المستمر في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة، نستعرض في معرض جیتكس جلوبال سنویاً مساھمتنا الفاعلة لترسيخ رحلة دبي الھادفة إلى أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمیاً للتحول الرقمي، والقفزات النوعیة التي نحققھا نحو جعل دبي مدینة مستدامة، وتأكيد ريادة الإمارة ضمن المدن الذكية حول العالم. وتتواءم مشاركة الھیئة ھذا العام مع محاور المعرض في مجالات تقنیات الذكاء الاصطناعي، والمدن الرقمیة، والمیتافیرس، وویب 3.0، والأمن الإلكتروني، وشبكة الاتصالات من الجیل السادس، حیث تستعرض الھیئة أحدث التقنیات والحلول التي توفرها لتوفیر تجربة مثالیة للمتعاملین تعزز جودة حیاة وسعادة كل المعنیین، وتتیح لھم الحصول على الخدمات عبر القنوات الرقمیة، انسجاماً مع الاستراتیجیة الوطنیة للحكومة الرقمیة لدولة الإمارات 2025، واستراتیجیة دبي الرقمیة لرقمنة الحیاة في دبي، وسیاسة «خدمات 360» لحكومة دبي، لتقدیم خدمات سلسة واستباقیة ومتكاملة ومتخصصة، تتخطى توقعات المتعاملین».

وأضاف معالي الطاير: «ترتكز «ديوا الرقمية» على أربعة محاور: إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية، وتشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين مبتكرة، والتوسع في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي وتوفير خدمات رقمية تخدم المدن المستدامة الذكية مع ضمان أمنها واستمراريتها في الفضاء الرقمي السيبراني. ولا ندخر جهداً لتعزيز مكانة الهيئة بوصفها من أبرز المؤسسات الخدماتية المبتكرة على مستوى العالم، ودعم مساعيها لإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الخدمات الرقمية».

وسيحظى زوار منصة الهيئة بجوائز فورية من خلال المشاركة في الأنشطة التفاعلية المقامة في المنصة. ومن خلال «مسابقة معرض جيتكس» السنوية، أتاحت الهيئة لمتعامليها فرصة الدخول في سحب جيتكس السنوي بمجرد استخدام موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيق الهيئة الذكي لمرة واحدة على الأقل خلال الفترة من 1 يوليو ولغاية 30 سبتمبر 2023، للاستفادة من إحدى الخدمات التالية: خدمة دفع الفواتير، «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية (للمتعاملين المسجلين وغير المسجلين)، خدمة تحويل الكهرباء/المياه، خدمة «الاستجابة الذكية»، المحادثة مع «رماس» المدعوم بتقنية «تشات جي بي تي»، تفعيل خاصية «خارج المنزل»، أو «أداة تقييم الاستهلاك».

إلى جانب مشاريعها، تستعرض الهيئة مشاريع الشركات التابعة للهيئة والمندرجة ضمن مبادرة دبي 10X مثل مشاريع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، بالإضافة إلى مشاريع شركة ديجيتال إكس، ومشاريع شركة إنفرا إكس.

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