العيد في دبي 8 أيام من الاحتفالات والفرح

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق، اليوم في دبي، مع بداية عيد الأضحى، 8 أيام من الاحتفالات والبهجة والفرح، مع فعاليات «العيد في دبي»؛ التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على مستوى المدينة اعتباراً من اليوم حتى 6 يوليو.

وتضم أجندة «العيد في دبي» سلسلة من الفعاليات الترفيهية والحفلات، وعروض الألعاب النارية، وحملات التسوق المغرية، والكثير من السحوبات والجوائز الضخمة، فيما تنطلق غداً «مفاجآت صيف دبي».

ألعاب نارية

وتشهد دبي باركس آند ريزورتس عروض الألعاب النارية الاحتفالية، خلال إجازة عيد الأضحى، خمس ليالٍ من عروض الألعاب النارية الرائعة في الساعة 9 مساء، بدأت اعتباراً من أمس وحتى 1 يوليو.

وتستضيف دبي فستيفال سيتي الألعاب النارية في الساعة 9 مساء الغد اليوم الثاني لعيد الأضحى، كما سيُقام عرض الإضاءة والليزر «IMAGINE» يومياً اعتباراً من اليوم.

تسوّق

تستضيف مراكز التسوق الكثير من الفعاليات الترفيهية الممتعة، حيث يستضيف ميركاتو مول عرض السيرك «Circus Fiesta» يومياً من اليوم وحتى 9 يوليو، كما أنه مقابل كل 200 درهم يتم إنفاقها، يحصل المتسوق على فرصة للدخول في السحب للفوز بجائزة خاصة، وهي سيارة كاديلاك إسكاليد.

ويقدم نخيل مول فرصة للقاء الأبطال الخارقين سوبرمان، وباتمان، ووندر ومان، وذا فلاش من فرقة Justice League، وذلك كل يوم من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساء، اعتباراً من الغد.

ولمحبي سلسلة باتمان يقدم ابن بطوطة مول فرصة لعيش تجارب تفاعلية للواقع الافتراضي، وحضور ورش عمل ولقاءات، وغيرها الكثير، خلال الفترة من الغد وحتى 29 يوليو، يومياً من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً.

فرق تراثية

وتحتضن مراكز التسوق في دبي عروضاً تقدمها الفرق الإماراتية التراثية، ابتداء من الساعة 4 عصراً في سيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول في اليومين الأول والثاني من العيد، وسيتي سنتر ديرة، ونخيل مول، وسيركل مول، وذا أوتلت فيليدج وفستيفال بلازا مول في ثاني وثالث أيام العيد.

عروض ترويجية

وتعد إجازة العيد أيضاً الوقت المثالي للاستفادة من التخفيضات الكبيرة، والعروض الخاصة في مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة، حيث تقدم المتاجر عروضاً مغرية من الغد حتى 9 يوليو، والتي تشمل الملابس والأحذية والإكسسوارات والعطور والديكور المنزلي والإلكترونيات، مع تخفيضات تصل إلى 75% عن الأسعار المعتادة.

وعند الشراء باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم من فيزا، والمرتبطة بتطبيق Skywards Everyday، خلال الفترة من اليوم وحتى 5 يوليو، فستكون هناك فرصة لربح نقاط إضافية أيضاً من سكاي واردز طيران الإمارات، حيث يمكنك كسب 5 أميال مقابل كل 3 دراهم تنفقها على التسوق والمطاعم والمقاهي ومراكز التجميل والصحة لدى الشركاء المشاركين، أو 5 أميال مقابل كل 5 دراهم تنفقها على منتجات البقالة والمنتجات الصيدلية.

مجوهرات

ويمكن اقتناص الفرص وشراء المجوهرات خلال إجازة عيد الأضحى مع عروض مجوهرات مدينة الذهب، وتقدم المتاجر المشاركة، ضمن حملة مجموعة دبي للمجوهرات البالغ عددها 150 متجراً تخفيضات تصل إلى 75% على قطع الألماس واللؤلؤ، وتصل إلى 50% على الذهب، بالإضافة إلى العديد من القطع الحصرية للعيد، والتي تتضمن عملات ذهبية مجانية، كما سيدخل المتسوقون في سحوبات على كل 1,000 درهم ينفقونها، مع فرصة الحصول على جوائز تصل قيمتها إلى 100,000 درهم.

جوائز ضخمة

وخلال العيد هناك فرص كبيرة للفوز بجوائز قيّمة، حيث يحصل فائز واحد على 500,000 درهم نقداً، بعد دخول السحب عن طريق إنفاق 10 دراهم فقط على تطبيق Idealz أو على موقع Idealz.com.

كما تجري مجموعة مراكز التسوق في دبي سحوبات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل ما عليكم فعله هو إنفاق 200 درهم في أحد المراكز التجارية الـ 18 المشاركة، للحصول على قسيمة سحب رقمية، مع فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 200,000 درهم، وسيتم اختيار 22 فائزاً عبر السحوبات التي ستُجرى في 28 و29 و30 يونيو.

حفلات

وسيكون هناك الكثير العروض والحفلات الموسيقية، منها الحفل الذي سيحييه النجمان حسين الجسمي، وكاظم الساهر في كوكاكولا أرينا في 1 يوليو، ويبدأ العرض في الساعة 9 مساء، وفي مساء اليوم التالي 2 يوليو، وفي المكان نفسه، ولليلة واحدة أيضاً، تستضيف دبي الأيقونة محمد عبده، في كوكاكولا أرينا لإحياء حفلة الساعة 8 مساء.

وسيقدم الكوميديان البريطانيان روب بيكيت وجوش ويديكومب عرضاً في دبي أوبرا في 3 يوليو، لمدونتهما الصوتية الشهيرة Parenting Hell، حيث يناقش الاثنان الأوقات الجميلة والصعبة في تربية الأبناء،

تجارب طهي

ويمكن الاستمتاع بتجارب طهي رائعة في عيد الأضحى المبارك، حيث يمكن الاختيار من مجموعة واسعة من العروض من 20 مطعماً. تقدم هذه المطاعم الشهيرة وجبات شهية مصحوبة بصفقات مغرية.

ترفيه

تقدم المدينة الترفيهية المزيد من الترفيه، خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بحفل «موكب دينو» اليومي عند زيارة موشنجيت دبي، أو منتجع ليجولاند دبي، أو نيون جالاكسي حتى 1 يوليو، في الساعة 8 مساء، فضلاً عن عرض الألعاب النارية في تمام الساعة 9 مساء، وتتوفر في المدينة الترفيهية العديد من العروض لتناول الطعام في مجمع ريفرلاند دبي.

عالم مدهش

ويمكن الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الرائعة بزيارة عالم مدهش، والذي يفتح أبوابه خلال عيد الأضحى المبارك في مركز دبي التجاري العالمي، مع إضافات جديدة ومشوقة لعام 2023 مستوحى تصميمها من فصول السنة ستبهر الصغار. ويمكنكم أيضاً البحث عن مدهش ودانة في جميع أنحاء المدينة، حيث ستعرض إضاءة عيد الأضحى الشخصيات على جسر المستقبل، كما ستظهر الشخصيات في أماكن ووجهات أخرى في جميع أنحاء دبي.

مفاجآت صيف دبي

وتنطلق مفاجآت صيف دبي مع عروض احتفالية يومي 29 و30 يونيو، ستقام في ابن بطوطة مول وسيتي سنتر مردف، ويمكن الاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض الترفيهية الحية وعروض الرقص المبهجة والموسيقيين اللامعين كل يوم من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساء.

كما يمكن للزوار مشاهدة عروض رقص استثنائية من قبل فنانين مشهورين من Urban Crew من America's Got Talent وعرض Magical Most، والاستمتاع بأجواء موسيقية تقدمها دي جي ميشيل، والتي تعد أصغر دي جي في دبي، كما يمكن الاستمتاع بألحان المغنية الإماراتية الصاعدة Not So Human، كما سيقدم الفنانان اعزيز مركي وكونور ماينارد عرضاً مسرحياً.

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