مرح وخصومات وجوائز في ميركاتو وتاون سنتر
ت + ت - الحجم الطبيعي
يستعد ميركاتو لصيف مليء بالصفقات والمفاجآت والاحتفالات خلال موسم الصيف، حيث الأجواء حافلة بالعروض والفعاليات، والمرح، مع فرصة ربح جائزة كبرى بدءاً من 28 يونيو حتى 3 سبتمبر خلال فترة العيد ومفاجآت صيف دبي.
ويقدم متجرا ميركاتو وتاون سنتر جميرا خصومات وصفقات قيّمة تتراوح من 25% و لغاية 75 % في المتاجر المشاركة في المركزين. فكل متسوق يتسوق بمبلغ 200 درهم سيحظى بفرصة ربح سيارة كاديلاك إسكاليد سبورت الفاخرة موديل 2023 .
وبعيداً عن حر الصيف، سيستمتع زوار ميركاتو بأجواء العيد التي تتضمن عروض السيرك الرائعة والجوالة وورش عمل الروبوت ورسم الروبوت على الوجه للأطفال نوعها التي ينتظرها الأطفال في أجواء الإثارة و التشويق.
اقرأ أيضاً: