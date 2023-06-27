مرح وخصومات وجوائز في ميركاتو وتاون سنتر

المصدر: (دبي- البيان)

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يستعد ميركاتو لصيف مليء بالصفقات والمفاجآت والاحتفالات خلال موسم الصيف، حيث الأجواء حافلة بالعروض والفعاليات، والمرح، مع فرصة ربح جائزة كبرى بدءاً من 28 يونيو حتى 3 سبتمبر خلال فترة العيد ومفاجآت صيف دبي.

ويقدم متجرا ميركاتو وتاون سنتر جميرا خصومات وصفقات قيّمة تتراوح من 25% و لغاية 75 % في المتاجر المشاركة في المركزين. فكل متسوق يتسوق بمبلغ 200 درهم سيحظى بفرصة ربح سيارة كاديلاك إسكاليد سبورت الفاخرة موديل 2023 .

وبعيداً عن حر الصيف، سيستمتع زوار ميركاتو بأجواء العيد التي تتضمن عروض السيرك الرائعة والجوالة وورش عمل الروبوت ورسم الروبوت على الوجه للأطفال نوعها التي ينتظرها الأطفال في أجواء الإثارة و التشويق.

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