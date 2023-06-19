مراكز التسوق في دبي تستبق العيد بعروض قوية

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت العديد من المراكز التجارية ومحلات التجزئة والأسواق العامة في دبي عروضاً سعرية تستبق العيد، ولتلبية احتياجات المسافرين ممن يعتزمون قضاء إجازة العيد خارج الدولة.

وبدأت الشركات وسلاسل التجزئة في طرح الخصومات السعرية على باقات متنوعة من السلع، لا سيما مستلزمات السفر والهدايا والأجهزة الإلكترونية والملابس والمفروشات والأحذية، مستفيدة من انتعاش الطلب وزخم الشراء والطلب الكبير في ظل استعدادات العديد من الأسر المقيمة لقضاء إجازة عيد الأضحى في بلادهم، وفي ظل انتعاش حركة السفر في موسم الأعياد، الذي يشكل أحد أبرز مواسم السفر.

مفاجآت الصيف

وتستبق العروض والخصومات حملة كبيرة تنطلق في دبي 29 الجاري مع بدء فعاليات الدورة الـ26 من «مفاجآت صيف دبي»، التي تقدم لسكان المدينة وزوارها العديد من العروض الترفيهية وتجارب التسوق الفريدة والأنشطة العائلية التي تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.

جدول حافل

وترسخ العروض السعرية والخصومات والفعاليات مكانة دبي وجهة عالمية للترفيه والتسوق والسياحة والتجزئة، لا سيما مع حرص الإمارة على اعتماد جدول حافل بالفعاليات والعروض على مدار العام وفي الأعياد والمناسبات. ويتزامن افتتاح «مفاجآت صيف دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مع احتفالات عيد الأضحى المبارك؛ ما يضاعف الفرحة والأجواء الاحتفالية التي تشهد حفلات موسيقية يحييها نخبة من الفنانين العرب، كما يقدم الحدث عروضاً ترويجية وتخفيضات وصفقات وجوائز مميزة، إلى جانب العروض الترفيهية وتجارب الأطعمة والمأكولات وعروض الفنادق، وغيرها من الفعاليات في أنحاء دبي.

عالم مدهش

ويعد «عالم مدهش»، الوجهة الترفيهية والتثقيفية المناسبة للأطفال والعائلات بمشاركة شخصيات دبي المحبوبة «مدهش» و«دانة»، من أبرز الفعاليات المرتبطة بمفاجآت صيف دبي منذ انطلاقها؛ حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بهذه الفعالية المميزة.

وفي سياق الجهود الترويجية في دبي أطلقت مجموعة مراكز التسوق في دبي حملتها السنوية «تسوق واربح»، التي تستمر حتى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

جوائز نقدية

وتقدم المجموعة للمتسوقين فرصة فريدة للغاية للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 200000 درهم، وذلك في المراكز التجارية المشاركة في الحملة، وعددها 18 مركزاً تجارياً في مختلف أنحاء دبي. ويمكن للمتسوقين أن يستمتعوا بتجربة تسوق استثنائية وفريدة من نوعها مع فرصة الفوز بجوائز كبيرة خلال حملة «تسوق واربح» من خلال التسوق بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة؛ ما سيمنحهم قسيمة سحب رقمية تفتح لهم أبواب الفرصة للفوز بجوائز نقدية كبرى.

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