«العيد ومفاجآت الصيف».. أوقات من البهجة والفرح في دبي

تنتظر المتسوقين في دبي أوقات من البهجة والاحتفالات والمفاجآت، مع انطلاق فعاليات «العيد في دبي- الأضحى»، وكذلك «مفاجآت صيف دبي». ويمكن التوجه إلى مراكز التسوق في دبي لمشاهدة العروض الموسيقية والاستعراضات المجانية، إضافة إلى فعاليات المأكولات والمشروبات اللذيذة في بعض أفضل المطاعم في المدينة.

وسيتاح أمام الجمهور فرصة الاستمتاع خلال عطلة العيد بمشاهدة فنانين موهوبين وفرق استعراضية من جميع أنحاء العالم يومي 29 و30 يونيو الجاري في ابن بطوطة مول، وسيتي سنتر مردف، حيث تُقام مجموعة متنوّعة من العروض الترفيهية والموسيقية الحية والفقرات الاستعراضية الرائعة من 4 عصراً حتى 10 مساءً.

عروض مجانية

ويقدم ابن بطوطة مول يومي 29 و30 يونيو الجاري مجموعة متميزة من العروض الموسيقية المجانية، حيث تبدأ الأمسيتان بعرض جميل للمطرب ومؤلف الأغاني الكندي اللبناني الحائز على الجوائز داني عريضي، في تمام الساعة 5:10 مساءً، ويليه عرض لموسيقى الفيوجن العربية من تقديم الفنان زجزاج غانم. وستقدم الفنانة نغم الدعبل، أول عازفة قانون في الإمارات، عزفاً موسيقياً في الساعة 8 مساءً، وبعد ذلك ستُقدم المغنية وكاتبة الأغاني الإماراتية علياء العلي البالغة من العمر 17 عاماً عرضاً مبهجاً من الساعة 10 مساءً وحتى 10:40 مساءً. وسيختتم العرض في كلتا الليلتين بعرض موسيقي حي بعنوان «A Celebration of Cultures»، والذي يضم مزيجاً من الاستعراض والموسيقى والفن.

وتبدأ الاحتفالات يوم 29 يونيو بسيتي سنتر مردف بعرض مشوق يقدّمه الفنان الموهوب صاحب خفة اليد والخدع البصرية Magical Most في الساعة 4 عصراً، يليه عرض موسيقي للمغني وكاتب الأغاني وعازف الجيتار الإماراتي الصاعد Not So Human. وسيُقام العرضان مرة أخرى في الساعة 5 مساءً والساعة 6:45 مساءً. وستنتهي الأمسية بعرض لمدة ساعة للملحن والمغني والمنتج الأردني عزيز مرقة، الذي يدمج بأدائه الرائع بين موسيقى الروك والجاز العربية في الساعة 9 مساءً.

وفي سيتي سنتر مردف، ستكون المتعة والفرح في انتظار المتسوقين مساء يوم 30 يونيو مع فرقة «Urban Crew Flyers» من الفلبين المشاركين في برنامج «آسيا جوت تالنت»، والذين سيبهرون الجمهور باستعراض رائع يبدأ في الساعة 4:15 عصراً، كما سيقدّمون عروضاً إضافية في الساعة 6:15 مساءً و 7:45 مساءً. فيما ستقدّم أصغر دي جي في دبي، دي جي ميشيل، البالغة من العمر 11 عاماً فقط، أغانيها المفضلة الساعة 5:15 مساءً، ومرة أخرى في الساعة 6:45 مساءً. وسيكون آخر عرض في هذا اليوم لنجم يوتيوب الإنجليزي المحبوب كونور ماينارد، والذي لا شك أنه سيقدّم عرضاً لا يُنسى للجماهير في الساعة 9 مساءً.

مأكولات ومشروبات

يمكن خلال عيد الأضحى المبارك الاستمتاع بتناول أشهى الأطباق العالمية مع مجموعة من العروض الترويجية التي لا مثيل لها. ويشارك في هذه الفعاليات أكثر من 20 مطعماً من جميع أنحاء دبي، منها بوكا وريفورم سوشيال آند جريل، و21 جرام ، وفولي، وبيسترو دي آرتس، وموهالا ، و11 وود فاير، وميزري ، وبومباي براسيري، وسي لا في ، وكلاي، وكينارا باي فيكاس خانا، وفيتناميز فوديز ، وبلو ماتشا، وآسيان ووك ، وميزون دي كاري وأمارا ، وكارنيفال باي تريسيند ، و 53 ريستورانت آند لاونج، وذي كروسينغ ، وسفوماتو ، وفاغا ، وسون ، وإيوان، وتيبتارا، والبيت، وأسادو ، ويالومبا. وتقدّم جميع هذه المطاعم المشهورة في المدينة العديد من الأطباق الشهيّة المناسبة لجميع الأذواق والميزانيات. وهناك موسم صيفي في المدينة حافل بالمفاجآت الرائعة والفعاليات الترفيهية، وعروض التجزئة، وكذلك المأكولات اللذيذة خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 3 سبتمبر 2023.

دعم

12 ساعة من التخفيضات

وأعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وبالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» عن عودة عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، ويعتبر هذا العرض، الذي يقام في 29 يونيو الجاري من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساء إحدى الفعاليات المتميزة، التي يترقبها المتسوقون كل عام، للاستفادة من التخفيضات الكبيرة، التي تصل إلى 90% على المنتجات المتوفرة من أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز تسوق «ماجد الفطيم» في جميع أنحاء المدينة.

وتعد «مفاجآت صيف دبي» حدثاً سنوياً يسعى إلى نشر أجواء الفرح والبهجة لدى سكان دبي وزوارها، خلال موسم الصيف في المدينة، حيث يقدم أجندة مليئة بالتخفيضات، وفعاليات المأكولات اللذيذة، والفعاليات والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار، إضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية، والعديد من السحوبات مع فرص الفوز بجوائز قيّمة.

ويمكن للمتسوقين شراء منتجاتهم المفضلة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية بتخفيضات هائلة، تصل إلى 90% في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة.

ولإضفاء المزيد من التشويق سيحظى المتسوقون بفرصة دخول السحب للفوز بمليون نقطة شير، لتصبح مليونير شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر خلال مدة العرض، حيث يمكن لأعضاء برنامج «شير» من ماجد الفطيم مسح إيصالات الشراء، عبر التطبيق للمشاركة تلقائياً في السحب، للحصول على فرصة الربح بالجائزة، التي سيتم الإعلان عن اسم الفائز بها بتاريخ 6 يوليو.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول»، و«فستيفال بلازا»، و«السيف»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، «سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، «نخيل مول»، «سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».

