العيد في دبي.. بهجة استثنائية

المصدر: دبي - البيان

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تتأهب دبي لاستقبال عيد الأضحى المبارك بباقة من الفعاليات الترفيهية والتسويقية والتجارب المدهشة، إلى جانب عروض الألعاب النارية والحفلات والعروض الفنية والموسيقية لأشهر الفنانين، والخصومات والهدايا في مراكز التسوق لتثري تجربة المقيمين والزوار وتعزز الإمارة مكانتها وجهة عالمية مفضلة للفعاليات والتجزئة والضيافة والسياحة.

ومن المقرر أن تشمل العروض والفعاليات كل أرجاء الإمارة والأسواق ومراكز التسوق، حيث تنشر الفرح والتشويق في أنحاء دبي. وبدأت المحلات التجارية وأسواق وسلاسل التجزئة في طرح عروض العيد لتلبية احتياجات المقيمين والزوار والمسافرين ممن يعتزمون قضاء إجازة العيد خارج الدولة، حيث تنوعت العروض لتشمل باقات من السلع والهدايا ومستلزمات السفر، فضلاً عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمشغولات الذهبية والمجوهرات، حيث تشهد الأسواق طلباً واسعاً، بينما تتسابق المراكز التجارية على تقديم أروع تجارب التسوق والصفقات لتنشيط المبيعات والاستفادة من الطلب الكبير.

عروض ترويجية

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة المزيد من العروض الترويجية والتسويقية على باقة مختارة من السلع والمنتجات الاستهلاكية، بينما تبشر إجازة العيد الطويلة بموجة جديدة من الانتعاش في أسواق التجزئة والضيافة، وأيضاً الفنادق التي تحقق مستويات إشغال قياسية بدعم الطلب المحلي، وأيضاً مع تدفق السياح من خارج الدولة، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، في حين يتواصل الانتعاش في أسواق الذهب والمجوهرات في الإمارة مع اقتراب العيد ومواسم الأعراس وحرص المغادرين على شراء الهدايا والمشغولات الذهبية المتميزة من دبي والاستفادة من العروض والخصومات الحصرية على مجوهرات الذهب والألماس واللؤلؤ، والتي تتواصل حتى 23 يوليو المقبل.

صيف حافل

وضمن البرنامج الحافل لفعاليات العيد في دبي تنطلق «مفاجآت صيف دبي» في دورة غنية وحافلة لموسمها الجديد الخميس المقبل بأجندة مليئة بالفعاليات الترفيهية المتنوعة، والأنشطة المذهلة، والتخفيضات والجوائز الرائعة، ليستمتع بها سكان دبي وزوارها خلال فصل الصيف.

وتعمل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لـ«مفاجآت صيف دبي»، على تعزيز التعاون مع شركائها بهدف إطلاق موسم جديد مليء بالتجارب المميزة ليتمكن الجميع من قضاء أوقات ممتعة، وشراء منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية بأسعار مناسبة، مع فرص الربح الوفير، التي تسهم جميعها في تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

وتزخر مفاجآت صيف دبي 2023 بباقة من أفضل الفعاليات والعروض والتجارب التي تناسب مختلف الأعمار من سكان وزوار المدينة خلال فصل الصيف مع بدء الإجازة المدرسية، كما تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للتسوق والترفيه والمأكولات وفنون الطهي، فيما تمكن أفضل التجارب والأنشطة ضيوف الإمارة والمقيمين فيها من الاستمتاع بها خلال فصل الصيف.

روح الفخامة

وتجسد حملة «مفاجآت مذهلة»، التي تنطلق ضمن مفاجآت صيف دبي 2023، روح الفخامة التي تعرف بها دبي، حيث تقدم عروضاً حصرية وخصومات كبيرة لمتسوقي المجوهرات، إضافة إلى ذلك يمكن للمشاركين الحصول على فرصة ربح قسائم تسوق للمجوهرات تصل قيمتها إلى 100,000 درهم. ندعو الجميع للانضمام إلينا والاستمتاع بتجربة تسوق استثنائية هذا الصيف.

جوائز قيمة

وتطلق مفاجآت الصيف في دبي الفرصة لأصحاب الحظ من المتسوقين لتحقيق أحلامهم عبر الفوز بأفضل الجوائز والسحوبات القيمة التي تجاوز قيمتها ملايين الدراهم مع قيامهم بالدخول في السحوبات عبر قسائم الشراء، فيما توفر الخيارات الترفيهية الأسرية أجواء من الراحة والسعادة لكل أفراد الأسرة مع مجموعة واسعة ومتنوّعة من التجارب الغنية والممتعة في وجهات التسوّق، والأنشطة الترفيهية التي ترتقي إلى مستويات عالمية.

وتلعب فعاليات «مفاجآت صيف دبي» دور فعّالاً في تعزيز الخدمات التي تقدّمها دبي على نطاق عالمي وضمان استدامة أنشطة الوجهات على مدار العام.

وتلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيس بطاقة ماستركارد راك بنك، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، مثل مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، و«السيف»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، «سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، «نخيل مول»، «سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، وذا فيو وذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

«مفاجآت مذهلة»

وأطلقت مجموعة دبي للمجوهرات «مدينة الذهب» حملة «مفاجآت مذهلة» خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يمكن للعملاء حتى 23 يوليو المقبل الاستفادة من عروض وخصومات حصرية على قطع مجوهرات الذهب والألماس واللؤلؤ، إضافة إلى ذلك تطلق مجموعة دبي للمجوهرات، في إطار حملة «مفاجآت مذهلة»، فرصة لربح قسائم مجوهرات بقيمة 5 آلاف درهم مع كل عملية تسوق، بقيمة ألف درهم أو أكثر. وخلال الحملة الترويجية سيحظى 20 فائزاً بفرصة للحصول على جوائز، تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم.

وتضم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أكثر من 600 عضو يمثلون تجار الذهب في دبي، سواء ممن يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات أو بيع الجملة أو التجزئة. تشكلت هذه المجموعة غير الربحية برعاية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف دعم الدورة الأولى من مهرجان دبي للتسوق لعام 1996، ومنذ تأسيسها في ذلك الحين التزمت المجموعة بدورها في تطوير والحفاظ على مركز دبي؛ بصفتها «مدينة الذهب»، و«وجهة العالم للمجوهرات»، كما تعبر المجموعة عن مصالح الشركاء، عبر تعاونها مع الجهات الحكومية، وتنظيم المبادرات، التي تعود بالنفع على مختلف أعضائها.

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