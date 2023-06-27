100 ألف درهم جوائز حملة سحوبات مشروع إثراء ديرة بمناسبة العيد

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مشروع إثراء ديرة وامتداد سوق الذهب في دبي إطلاق حملة سحوبات استثنائية لعيد الأضحى بمشاركة أكثر من 500 منفذ للبيع، و40 مطعماً ومقهى. وتتيح الحملة للمتسوقين فرصة ربح جوائز، تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم.

وخلال الفترة حتى 1 يوليو، ستتاح الفرصة للعملاء الذين ينفقون 50 درهماً أو أكثر، للمشاركة في فئة «جوائز رائعة»، وستوفر هذه الفئة فرصة للفوز بقسائم سفر تصل إلى 30000 درهم، حيث سيكون هناك 6 فائزين محظوظين، يحصلون على فرصة للسفر إلى وجهاتهم المفضلة.

وهناك فئة «جوائز احتفالية»، حيث تتاح فرصة للفوز بقسائم ذهبية، تصل إلى 70,000 درهم، وللتأهل لهذه الفئة يجب على العملاء إنفاق 1000 درهم أو أكثر. وسيتم اختيار 12 فائزاً خلال السحب، الذي سيقام في 3 يوليو حيث سيحصلون مجتمعين على جوائز بقيمة 100000 درهم.

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