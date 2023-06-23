مسابقات لزوار «إكسبو دبي» احتفالاً بالعيد

المصدر: (دبي - البيان)

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تحتفي مدينة إكسبو دبي بعيد الأضحى وتقدم للزوار مسابقة ممتعة وتفاعلية ضمن أجنحتها الرئيسة، من 27 يونيو حتى 2 يوليو، تتيح لهم فرصة الفوز بجوائز يومية.

تبدأ المسابقة بشراء الزوار التذكرة المميزة بقيمة 120 درهماً ثم مسح الرمز الإلكتروني الظاهر على التذكرة عند الوصول إلى مداخل تيرا وألف وجناح المرأة وأجنحة «قصص أمم»، ليجيبوا على اثني عشر سؤالاً ـ اثنين لكل جناح ـ وسيحصل أصحاب أسرع 5 إجابات صحيحة كل يوم من الأيام الستة على الجوائز.

ويستمتع الزوار خلال عطلة العيد بالمواعيد الصيفية للوجهات المميزة إذ إن الأجنحة الرئيسية ستكون مفتوحة من 12 ظهراً حتى 8 مساءً والملاعب مفتوحة من السادسة حتى 10مساءً، وتستمر المطاعم في مدينة إكسبو دبي بالترحيب بالزوار لتقدم لهم الأطباق المحلية والعالمية مثل النكهات الإماراتية التقليدية في مطعم ومقهى الفنر، والوجبات الشهية في مطعم البيك السعودي والمأكولات الإيطالية اللذيذة في مطعم إيكو، إضافة إلى مأكولات ومشروبات متنوعة يقدمها «مطر فارم إكسبرس» و«وفل» و«لاسير» ومجموعة متنوعة من الحلويات من ذا ديلي جزء من فندق روف.

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