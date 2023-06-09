«دبي باركس آند ريزورتس» تكشف عن عروضها للألعاب النارية بعيد الأضحى

المصدر: دبي- البيان

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كشفت «دبي باركس آند ريزورتس»؛ المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، التي توفر أكثر من 100 لعبة ووجهة ترفيهية مميزة، عن تنظيمها احتفالاً مميزاً لزوّارها من العائلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وهي الفعالية التي ستستمر لمدة خمسة أيام خلال فترة عطلة العيد المقبلة.

ولكونها الوجهة الوحيدة التي ستحتضن 5 أيام من عروض الألعاب النارية في دبي من 27 يونيو الجاري وحتّى الأول من يوليو المقبل، سيكون زوّار دبي باركس آند ريزورتس طوال هذه الفترة، على موعدٍ مع فعاليات وعروض استثنائية. كما سيتمكن حاملو التذاكر السنوية إضافة إلى ذلك، من دخول مناطق عائلية حصرية لمشاهدة عروض الألعاب النارية والتجارب الأخرى الرائعة التي سيحظون بها.

وسيقدم موشنجيت دبي المستوحى من روعة هوليوود والذي يحتضن 22 لعبة ركوب ووجهة ترفيهية، لزوّاره خلال فترة عيد الأضحى المبارك ديكورات وتصاميم استثنائية.

وسيحظى الزوّار بمتعة مشاهدة عروض «ألومينيت» الألعاب البهلوانية الحية والمؤثرات البصرية بمسرح هوليوود، فيما سيكون الزوّار الصغار على موعد مع لقاء شخصياتهم المفضلة من مدغشقر، بما في ذلك «شريك» و«كونغ فو باندا» و«كيف تمرن تنينك»، ليحظوا فيها بذكريات رائعة في فعالية اللقاء والترحيب التي تقدمها «موشنجيت دبي» لضيوفها.

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