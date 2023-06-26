تخفيضات كبرى تصل إلى 90% ولمدة 12 ساعة في مراكز تسوق "ماجد الفطيم"

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وبالتعاون مع مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، عن عودة عرض "12 ساعة من التخفيضات الحصرية" ضمن فعاليات "مفاجآت صيف دبي". ويعتبر هذا العرض الذي يقام في 29 يونيو الجاري من الساعة 10 صباحاً الى 10 مساءً إحدى الفعاليات المتميزة التي يترقبها المتسوقون كل عام للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي تصل إلى 90% على المنتجات المتوفرة من أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز تسوق "ماجد الفطيم" في جميع أنحاء المدينة.

تعد "مفاجآت صيف دبي" حدثا سنويا يسعى إلى نشر أجواء الفرح والبهجة لدى سكان دبي وزوارها خلال موسم الصيف في المدينة، حيث يقدم أجندة مليئة بالتخفيضات، وفعاليات المأكولات اللذيذة، والفعاليات والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار، إضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية، والعديد من السحوبات مع فرص الفوز بجوائز قيّمة.

ويمكن للمتسوقين شراء منتجاتهم المفضلة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية بتخفيضات هائلة تصل إلى 90% في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة.

ولإضفاء المزيد من التشويق، سيحظى المتسوقون بفرصة دخول السحب للفوز بمليون نقطة شير لتصبح مليونير شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر خلال مدة العرض، حيث يمكن لأعضاء برنامج "شير" من ماجد الفطيم مسح إيصالات الشراء عبر التطبيق للمشاركة تلقائياً في السحب للحصول على فرصة الربح بالجائزة التي سيتم الإعلان عن اسم الفائز بها بتاريخ 6 يوليو.

استعدوا لموسم صيفي في المدينة حافل بالمفاجآت الرائعة والفعاليات الترفيهية، وعروض التجزئة، وكذلك المأكولات اللذيذة خلال الفترة من 29 يونيو وحتى 3 سبتمبر 2023. لمزيد من المعلومات، يرجى متابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @StyledByDubai و@CelebrateDubai وزيارة الموقع الإلكتروني mydss.ae.

تلقى "مفاجآت صيف دبي" دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا"، و"السيف"، ومجموعة الزرعوني "ميركاتو"، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وماجد الفطيم "مول الإمارات"، "سيتي سنتر مردف"، "سيتي سنتر ديرة"، ونخيل مولز "ابن بطوطة مول"، "نخيل مول"، "سوق التنين 2"، و "بالم ويست بييتش"، و"ذا فيو"، و"ذا بييتش"، وذا أوتلت فيليدج.

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