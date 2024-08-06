دبي تتصدّر المدن الأكثر شعبية على «تيك توك»

المصدر: (دبي - «البيان»)

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تبوأت دبي مرتبة الصدارة عالمياً باعتبارها المدينة الأكثر شعبية على منصة «تيك توك»، وفقاً لدليل السفر «باونس». وبلغ عدد المنشورات التي ذكر فيها اسم دبي، أكثر من 9.31 ملايين منشور، لكنه لا يزال يتم تداوله بشكل مستمر.

ووصلت دبي إلى آفاق جديدة من الشهرة؛ بين نمط الحياة الفاخر، ووفرة مراكز التسوق. وتحتل دبي مكانة رائدة في تحقيق الأرقام القياسية، فمن أطول شاطئ في العالم، إلى افتتاح الفنادق الجديدة، ومحلات الأزياء التي لا تنتهي، يبدو أن المحتوى على تيك توك سيشهد نمواً أكبر. ووفقاً لدليل السفر «باونس»، احتلت دبي الصدارة، تليها لندن ثم باريس .

وتعد دبي موطناً لأشهر المعالم العالمية؛ حيث استقبل «دبي مول» أكثر من 57 مليون زائر بالنصف الأول 2024، وفيما يستقطب برج خليفة، أكثر من 17 مليون زائر سنوياً.

وباعتبارها عاصمة الرفاهية، يتدفق الكثير من السياح لتجربة الضيافة العالمية؛ وتفتخر دبي باحتضان باقة من أرقى فنادق الـ 5 نجوم ، مثل فندق أتلانتس، ذا بالم، الذي يستقطب السياح الباحثين عن تجربة فاخرة.

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