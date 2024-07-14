57 مليون زائر لدبي مول خلال النصف الأول من العام الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

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حقق دبي مول، الذي حاز لقب أكثر الأماكن زيارة في العالم في 2023، نمواً إضافياً خلال 2024، حيث استقبل 57 مليون زائر خلال النصف الأول من العام، مقارنة مع 52 مليون زائر في الفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت الفئات المختلفة أداء مماثلاً، حيث تراوحت نسبة نمو مبيعات التجزئة بين 8 % و15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال محمد العبار، مؤسس «إعمار»: يعكس هذا النمو العمل الجاد والتفاني من فريقنا وشركائنا. إذ يستمر دبي مول في وضع معايير جديدة في مجال البيع بالتجزئة والترفيه، مستقطباً ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. ونحن ملتزمون بتحسين جميع جوانب المول لتعزيز مكانته كوجهة عالمية رئيسية.

وفي عام 2023، عزز دبي مول مكانته كأكثر الأماكن زيارة في العالم، حيث استقبل 105 ملايين زائر، مسجلاً زيادة بنسبة 19 % عن العام السابق. ولم يقتصر هذا الإنجاز على عدد الزوار فقط، بل تميز أيضاً بأرقام مبيعات قوية، ما يعكس الدور المحوري للمول في قطاعي البيع بالتجزئة والترفيه.

ويتواصل هذا الزخم في عام 2024، حيث يظل دبي مول رمزاً عالمياً في مجال التسوق والترفيه، بفضل استمراره في تقديم التجارب المبتكرة والجذابة.

ويتميز دبي مول بمجموعة غنية من الوجهات الترفيهية والمرافق الراقية، بما في ذلك «دبي أكواريوم» وحديقة الحيوانات المائية، و«ريل سينما» بمجمعها السينمائي الفاخر الذي يضم 24 شاشة، و«كيدزانيا دبي».

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