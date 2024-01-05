«كوريا هيرالد»: دبي أفضل مدينة في العالم للمعيشة والعمل

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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ذكرت صحيفة «كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية أن مدينة دبي باتت الوجهة المفضلة للأشخاص من جميع أنحاء العالم الراغبين للانتقال والعيش والعمل خارج بلادهم، وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم إن «دبي، احتلت الوجهة الأكثر تفضيلاً على مستوى العالم، وفقاً لنتائج استطلاع «المدن الأكثر شعبية للانتقال إلى الخارج» الذي تصدره شركة «رميلتي» (Remitly)، لتحويل الأموال عبر الإنترنت ومقرها الولايات المتحدة».

واعتمدت الدراسة على بيانات بحث جوجل على مدى الـ 12 شهراً الماضية في 164 دولة، حيث فحصت أحجام البحث عن عبارة «الانتقال إلى (المدينة)»، وتصدرت دبي القائمة بدعم زوار من 60 دولة، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

واستشهدت الصحيفة بالبنية التحتية والخدمات الذكية في دبي، وسياسات إقامة الأجانب المستحدثة وخصوصاً بعد تقديد الإقامة الذهبية، والرواتب المرتفعة نسبياً والمعفاة من الضرائب، كعوامل تضع دبي في المقدمة. أما المكان الثاني الأكثر بحثاً بعد دبي فكان ميامي في الولايات المتحدة، تليها باريس ونيويورك ومدريد وسنغافورة ولندن وبروكسل ثم تورونتو وواشنطن.

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