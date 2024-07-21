أداء قوي متوقع للسياحة في الإمارات خلال 2024

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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توقع «ترافل آند تور وورلد» أن يؤدي القطاع السياحي في الإمارات أداء قوياً خلال العام الجاري، بفضل المبادرات الحكومية المتواصلة، التي تعطي القطاع زخماً متواصلاً.

وذكر موقع «ترافل آند تور وورلد» أن دولة الإمارات تشكل نقطة جذب للسياح العالميين، حيث يجذبهم مزيج من الثقافة التقليدية والبنية التحتية الحديثة للغاية، كما تعد المدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي مراكز عالمية للسياحة، حيث تضم معالم بارزة مثل برج خليفة، ومتحف اللوفر أبوظبي. وعززت الإمارات مكانتها كقوة سياحية عالمية، مدفوعة باستراتيجيتها الطموحة لتنويع وتوسيع صناعة السياحة لديها. وتأسر المدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي الزوار بمعالمها الشهيرة وتجاربها الفاخرة، ومعالم الجذب المبتكرة، وتتوقع الإمارات ارتفاعاً في عدد السياح بنسبة 63.32 % بحلول عام 2029.

وأصبحت السياحة الإماراتية مصدراً لاقتصاد المستقبل والتحول نحو نموذج الاقتصاد الجديد، وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، بعدما سجلت نمواً في مؤشرات القطاع كافة، بشكل متواصل ومستدام وتفوقاً إقليمياً ودولياً.

وتشير المؤشرات السياحية العالمية للعامين الماضيين، إلى تألق السياحة الإماراتية رغم التحديات العالمية، حيث استطاعت تحقيق نتائج تفوق ما تم تحقيقه ما قبل جائحة كورونا، وذلك بشهادة المنظمات الدولية العاملة بقطاع السياحة والسفر التي أكدت أن الإمارات نجحت في تحقيق التعافي الكامل من تداعيات الجائحة باستقطاب السياح من مختلف دول العالم في وقت قياسي.

استراتيجية

وتركز استراتيجية السياحة في الإمارات على مهرجانات التسوق والضيافة عالية الجودة والسفر السلس وعلى التجارب الفاخرة، ومهرجانات التسوق، ومناطق الجذب المبتكرة، بما في ذلك متحف المستقبل، الذي تم افتتاحه مؤخراً.، وتعزز السلامة والضيافة عالية الجودة وسهولة السفر جاذبيتها، وتستضيف البلاد أيضاً أحداثاً دولية كبرى، ما يسهم في تدفق قوي للزوار كل عام، ويعزز مكانتها كوجهة سفر رئيسية.

وفي الفترة من يناير إلى أبريل 2024 استضافت دبي 6.68 ملايين زائر دولي، ما يمثل زيادة بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي عام 2023 ارتفع عدد السائحين الهنود، الذين زاروا دبي بنسبة 22%، ليصل إلى 2.2 مليون سائح، وهو ما يزيد بنسبة 12% عن العام القياسي لعام 2019، الذي بلغ 1.97 مليون زائر، وشكل العمانيون ثاني أكبر مجموعة زائرين بعدد 1.57 مليون زائر، يليهم مباشرة 1.25 مليون من المملكة المتحدة، و910.000 من روسيا.

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