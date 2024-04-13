دبي ضمن الوجهات الأكثر شعبية للمسافرين من مانشستر

المصدر: دبي - البيان

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سجّل مطار مانشستر حركة مسافرين قياسية خلال مارس الماضي، حيث صعدت دبي إلى قائمة الوجهات الأكثر طلباً إلى جانب دبلن وأمستردام، وفقاً لموقع «بيزنس لايف» البريطاني.

واحتلت دبي المرتبة الثالثة، بعدد مسافرين بلغ 92554 مسافراً، حيث تعد وجهة سياحية قائمة بذاتها، بالإضافة إلى كونها مركزاً رئيسياً للربط بالوجهات في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبرزت دبلن الوجهة الأكثر شعبية بين المسافرين بـ 95254 مسافراً، تلتها أمستردام 93838 مسافراً.

وذكرت تقارير أن دبي اختيرت ضمن الوجهات الأكثر شعبية من مطار مانشستر بفضل شواطئها، واحتضانها للعديد من الأيقونات المعمارية والهندسية وناطحات السحاب، فضلاً عن واحد من أكبر مراكز التسوق في العالم، والعديد من الشواطئ والمتنزهات الترفيهية.

وأوضحت التقارير أن دبي رسخت مكانتها وجهة للسياحة من مختلف أنحاء العالم، بدعم تفردها في تقديم أسلوب الحياة الساحر، كما أصبحت وجهة مثالية للعطلات، كما أن الإمارة تزخر بالعديد من المقومات السياحية والترفيهية وقدرتها على احتضان أكبر المعارض والفعاليات ومراكز التسوق المميزة التي تحتضن العديد من المرافق الترفيهية الصيفية والشتوية.

ونصحت التقارير البريطانيين بزيارة برج خليفة، أطول برج في العالم، وإلقاء نظرة على الإمارة من أعلى، وخاصة في توقيت غروب الشمس، الذي وصفه بأنه أكثر الأوقات شعبية للزيارة.

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