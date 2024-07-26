دبي تتصدر أكثر الوجهات شعبية لدى مستخدمي «تيك توك»

المصدر: دبي ـ البيان

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تصدرت دبي قائمة الوجهات لمستخدمي تطبيق تيك توك لتصوير محتوى سفرهم، وفقاً لتحليل حديث للبيانات باستخدام الوسم من قبل شركة «سيم لوكال» المتخصصة في بطاقات السيم الإلكترونية للسفر.

حيث أسهم أسلوب الحياة العالمي الشهير وأفق المدينة المذهلة في تصدر دبي للقائمة، إذ وصل عدد المنشورات تحت وسم #visitdubai إلى 168.5 ألف منشور. وجاءت بالي في المركز الثاني بعدد 132.5 ألف منشور تبرز غاباتها الاستوائية وشواطئها الخلابة، تليها المكسيك بـ123.8 ألف منشور سلطت الضوء على تنوع تضاريسها وثقافتها النابضة بالحياة تحت وسم #visitmexico.

وتستند النتائج إلى وسوم الهيئات السياحية الرسمية التي تم أخذها من أكثر الوجهات المحببة للمسافرين حول العالم لعام 2024، وفقاً لموقع تريب أدفايزر، وشملت الوجهات الشهيرة الأخرى لندن واليونان وروما وباريس ومراكش وهانوي وفيتنام.

مشاركة التجارب

وقالت دينيس دان، الرئيسة التنفيذية للتسويق الرقمي في "سيم لوكال": "يتوق المسافرون اليوم لمشاركة تجاربهم مع العالم، وإلهام الآخرين، وبناء مجتمع عالمي من المستكشفين، وأصبح تيك توك منصة مهمة لعرض الوجهات الخلابة، وتوفر بطاقات السيم الإلكترونية لدينا الحل الأمثل للاتصال غير المقطوع، مما يضمن إمكانية التقاط كل لحظة".

ويتزامن الارتفاع في محتوى السفر على تيك توك مع نمو سوق بطاقات السيم وبطاقات السيم الإلكترونية للسفر.

وتتوقع شركة جونيبر أن ينمو هذا السوق من 1.7 مليار دولار عام 2024 إلى 8.7 مليارات دولار بحلول 2028، مدفوعاً بالزيادة في عدد المسافرين الدوليين وراحة تقنية السيم الإلكترونية.

وأضافت دينيس دان، أنه بالنظر إلى القائمة المذهلة لأفضل وجهات تيك توك هذا الصيف، يسعدنا أن نقدم حلاً لا يعزز تجربة السفر فحسب، بل يبقيك متصلاً أينما كنت في العالم.

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