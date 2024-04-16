الإمارات ضمن العشر الأفضل عالمياً للزيارة في 2024

المصدر: دبي - البيان

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أحرزت دولة الإمارات المركز العاشر عالمياً ضمن قائمة 30 دولة صنفتها مجلة «سي اي او ورلد CEOWORLD» الأمريكية من الدول التي تستحق الزيارة، ولو مرة واحدة على الأقل، ضمن ترشيحات سنة 2024.

وتتضمن القائمة الكلاسيكيات الآسيوية، مثل الهند وإندونيسيا وتايلاند، إضافة إلى المزيد من الوجهات البعيدة، مثل فيجي ونيوزيلندا وتاهيتي، ويعتمد التصنيف على آراء أكثر من 295 ألف قارئ، ما يجعله أعلى مستوى مشاركة في تاريخ المجلة.

وضمت القائمة دولاً أخرى، من بينها اثنتان عربيتان، وهما الإمارات ومصر، وجاءت الإمارات في المرتبة العاشرة، بفضل أسلوب الحياة العصري، وأماكن التسوق الضخمة، وأماكن التقاط الصور الشهرية، فيما جاءت مصر في المركز الـ24 عالمياً.

وتصدرت القائمة تايلاند، وجاءت اليونان في المركز الثاني، ثم إندونيسيا في المركز الثالث، والبرتغال رابعة، وسريلانكا في المركز الخامس، وجنوب أفريقيا سادسة، وبيرو في المركز السابع، وإيطاليا في المركز الثامن، وإيطاليا تاسعة، ثم الإمارات في المركز العاشر.

أداء قوي

ويواصل القطاع السياحي في الدولة أداءه القوي، بفضل ما تتمتع به الدولة من مقومات سياحية متنوعة، وعناصر جذب تنافس أفضل ما تقدمه الوجهات العالمية،. وقد حققت دولة الإمارات نمواً في العديد من المؤشرات السياحية، وتميزت في الإشغال الفندقي على مستوى العالم العام 2023..

وقد وضعت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي أطلقتها لدعم نمو القطاع السياحي وتعزيزه بصورة مستمرة، وقوة المنتج السياحي الوطني وما تمتلكه الدولة من خدمات مميزةومقاصد سياحية جاذبة وبنية تحتية سياحية متطورة، حيث تهدف الاستراتيجية إلى رفع مكانة دولة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي عبر الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.

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