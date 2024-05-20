العيش في دبي حلم سكان العالم

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت خريطة تم إنشاؤها باستخدام بيانات بحث موقع «غوغل»، أن دبي هي المدينة الأولى التي يرغب الناس في جميع أنحاء العالم في الانتقال إليها خلال 12 شهراً، بفضل ما تمتلكه من فرص عمل كثيرة وبنية تحتية متنامية، ورعاية صحية وتعليم ممتازين، وغيرها من العوامل.

وتم إنشاء هذه الخريطة من قبل «Remitly»، وهي شركة تقدم خدمات مالية للمهاجرين وقد بحثت في ما يقرب من 164 دولة وحللت حجم البحث عن عبارة «الانتقال إلى مدينة»، وبالتالي تحديد وجهة النقل الأكثر بحثاً في كل بلد خلال العام الماضي. وأظهرت الخريطة، أن عمليات البحث عن الانتقال إلى دبي تتصدر القائمة في 60 دولة حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

وأكدت الشركة، أنه مع وجود مجموعة واسعة من فرص العمل والبنية التحتية المتنامية، والرعاية الصحية والتعليم الممتازين، نجد أن هذه الأسباب مجتمعة جعلت دبي تتصدر القائمة. ونتيجة لذلك، شهدت المدينة، المعروفة باسم «جوهرة الصحراء»، استمرار تزايد عدد سكانها، حيث وصل إلى 3.6 ملايين نسمة لأول مرة في العام 2023.

وذكرت بيانات الخريطة، أن مدينة ميامي الأمريكية الواقعة على طول ساحل فلوريدا، حلت في المرتبة الثانية، فيما جاءت العاصمة الفرنسية باريس في المركز الثالث، إذ كشفت الدراسة الملحقة بالخريطة أن سكان 10 دول، بما في ذلك مدغشقر والسنغال، لديهم فضول بشأن الانتقال إلى هناك.

واحتلت نيويورك المركز الرابع إلى جانب مدريد وسنغافورة، حيث احتلت كل منهما المراكز الأولى في ثماني دول حول العالم. وفي الوقت نفسه، تتقاسم لندن وبروكسل المركز الخامس، فيما احتلت تورونتو المركز السادس. وتتقاسم وجهات أمريكا الشمالية واشنطن العاصمة وشيكاغو ومدينة كيبيك وبورتلاند وفينيكس المركز السابع مع بوينس آيرس وبوغوتا وفيينا. ويثبت كل منها أنها وجهات النقل الأكثر شعبية.

وأكد التقرير، أنه على الرغم من أن دبي تتصدر القائمة، إلا أن أمريكا الشمالية تثبت أنها القارة الأكثر شعبية بشكل عام، حيث ظهرت ثماني مدن من الولايات المتحدة وكندا في المراكز السبعة الأولى.

وقال جاجو ماكنزي، مدير إدارة الأعمال في «Remitly»: «لقد كانت دبي هي الفائز الواضح في دراستنا، ومع وفرة فرص العمل ومزايا نمط الحياة التي يمكن أن تقدمها، إلى جانب الطقس الرائع، ليس من الصعب معرفة السبب وراء الانتقال إلى دبي».

واستطرد: «في حين أن هناك أيضاً بعض المدن ذات الشعبية الدائمة مثل باريس ونيويورك ولندن في قائمتنا، إلا أنه من الرائع رؤية بعض المتغيرات الأكثر إثارة للدهشة لمدن أخرى مثل بورتلاند وتورنتو وفيينا، فهناك العديد من المدن التي توفر فرص عمل كبيرة ومستويات معيشة عالية، الصعوبة الوحيدة تكمن في اختيار ما يناسبك أكثر، وجاءت دبي كما ذكرنا في الصدارة». (دبي - البيان)

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز