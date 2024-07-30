المصدر: البيان

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علق الملياردير ورائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، على تقرير عن هجرة المليونيرات من بريطانيا إلى دبي بالقول إن "دبي تفوز".

ونشر رجل الأعمال الإماراتي حسن سجواني تقريراً باللغة الإنجليزية عن استقطاب دبي أعداداً متنامية من المليونيرات من مختلف أنحاء العالم، وخاصة من بريطانيا في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب الأمن والأمان والشفافية وعدم فرض ضريبة على الدخل.

وعلق إيلون ماسك: "دبي تفوز"، احتفاءً بنجاح الإمارة في حجز مكانها في صدارة مدن العالم المستقطبة للأثرياء.

وتستعد دبي لاستقبال مزيد من الأثرياء من بريطانيا، بحسب تقرير لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، أكدت فيه "هينلي لأصحاب الثروات" أن الإمارات تسير في الطريق الصحيح لتصبح الوجهة الأولى لأثرياء العالم للعام الثالث على التوالي، كما توقع بنك "يو بي إس" السويسري بأن يهجر 17 % من المليونيرات المملكة المتحدة بحلول 2028.

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