دبي تشهد افتتاح 10 فنادق فاخرة تضم 52.88 ألف غرفة خلال عام

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

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شهدت دبي افتتاح 10 فنادق جديدة فاخرة من فئة الخمس نجوم، خلال الفترة ما بين يونيو 2023 إلى يونيو 2024.

وكشفت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، نمو عدد المنشآت الفندقية من فئة الخمس نجوم، من 155 منشأة في نهاية يونيو 2023، إلى 165 منشأة في نهاية يونيو 2024، تضم 52.88 ألف غرفة.

واستحوذت السوق الفندقية الفاخرة، المصنفة ضمن فئة الخمس نجوم على 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في الإمارة، واستطاعت هذه الفئة تحقيق معدلات إشغال بلغت 77 %، خلال الفترة بين يناير ويونيو 2024.

وتوقعت دائرة الاقتصاد والسياحة، ارتفاع عدد الغرف الفندقية في دبي إلى نحو 154.9 ألف غرفة بنهاية عام 2024، وبنسبة نمو 3 %، مقارنة مع عام 2023. وكشفت الدائرة عن مواصلة قطاع السياحة في الإمارة أداءه القوي، بدعم من زيادة التدفقات السياحية، وتوسع شركات الطيران.

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