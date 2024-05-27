17 فندقاً جديداً في دبي خلال عام

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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شهد القطاع السياحي في دبي، إضافة 17 فندقاً جديداً تضم 2900 غرفة خلال الفترة من أبريل 2023 إلى أبريل 2024، الأمر الذي يعكس تنافسية القطاع الفندقي في الإمارة وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات بدعم من استدامة التدفقات السياحية إلى الإمارة.

ووفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ارتفع عدد المنشآت الفندقية من 814 منشأة في أبريل 2023 إلى 831 منشأة بنهاية أبريل 2024، بينما ارتفع عدد الغرف من 148949 غرفة إلى 152849 غرفة خلال الفترة ذاتها.

وأظهرت البيانات، أنه على الرغم من تواصل دخول الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق، إلا أن القطاع لا يزال يحقق مستويات نمو ثابتة في مختلف مؤشرات الأداء، إذ وصل معدل إشغال الغرف خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إلى 81 %، فيما سجل الزوار الدوليون أكثر من 14.7 مليون ليلة مبيت، مقابل 14.09 مليون ليلة في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 4 %.

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