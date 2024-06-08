155 ألف غرفة فندقية في دبي بنهاية العام بنمو 3 %

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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من المتوقع ارتفاع عدد الغرف الفندقية في دبي إلى نحو 154.888 ألف غرفة بنهاية العام، بنمو 3 % مقارنة مع 150.29 ألف غرفة فندقية بنهاية 2023. وبحسب التقرير السنوي لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، من المتوقع أن يدخل إلى السوق نحو 2330 غرفة فندقية فئة 4 نجوم وهو ما يعادل أكثر من 50 % من الغرف الفندقية الجديدة المقرر افتتاحها هذا العام والبالغة 4597 غرفة.

وأضاف التقرير أنه تم ضبط استراتيجيات التسعير على مستوى المدينة بشكل دقيق لضمان القدرة التنافسية في 2023، وفي حين ظل متوسط سعر الغرفة ثابتاً على أساس سنوي عند 536 درهماً، إلا أنه يمثل تحسناً عن 415 درهماً المسجلة عام 2019، في حين ارتفعت إيرادات الغرفة المتوافرة 6 % على أساس سنوي إلى 415 درهماً 2023، وهي نتيجة تمثل زيادة 33 % مقارنة مع 2019 البالغ 312 درهماً.

وخلال الربع الأول أضاف القطاع السياحي في دبي 11 فندقاً جديداً، تضم 1871 غرفة، ما يعكس تنافسية القطاع وقدرته على استقطاب الاستثمارات بدعم استدامة التدفقات السياحية إلى الإمارة.

وارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي من 821 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية مع نهاية العام الماضي إلى 832 منشأة فندقية بنهاية مارس 2024، بينما ارتفع عدد الغرف من 150291 غرفة إلى 152162 غرفة.

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