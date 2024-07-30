9.37 مليارات درهم إيرادات غرف فنادق دبي بالنصف الأول

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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ارتفع حجم إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 بنسبة 6.98 % لتصل إلى نحو 9.372 مليارات درهم مقارنة مع 8.76 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، التي أفادت بأن عدد الليالي الفندقية خلال أول ستة أشهر من العام الجاري وصل إلى 21.35 مليون ليلة في حين وصل متوسط العائد على الغرفة 439 درهماً.

وبحسب البيانات، جاء الارتفاع في عائدات الغرف الفندقية في دبي، بدعم من ارتفاع عدد الغرف المحجوزة بنسبة 3 % ليبلغ 21.35 مليون غرفة في نهاية النصف الأول من العام 2024 مقارنة مع 20.73 مليون غرفة في النصف الأول من العام الماضي، وارتفاع معدل العائدات من الغرف المتوفرة بواقع 6 % مقارنة مع العام السابق ليسجل 439 درهماً إماراتياً مقارنة بـ 415 درهماً إماراتياً.

مستويات قياسية

وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية وضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل لتعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وتسعى العديد من السلاسل الفندقية المحلية والعالمية إلى تعزيز تواجدها في دبي عبر زيادة عدد الغرف التي تديرها بهدف تعزيز حصتها والاستفادة من النمو الثابت في الإيرادات التي تحققها فنادق الإمارة بدعم من نمو التدفقات السياحية وارتفاع الطلب على الغرف الفندقية بمختلف فئاتها.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة عن تحقيق إنجازات نوعية على العديد من المسارات المتعلقة بدخول أعداد كبيرة من الغرف الفندقية، وزيادة مطردة لأعداد السياح، عبر إطلاق العديد من المبادرات، وتمكنها من اختراق أسواق جديدة بدعم من توسعات شركات الطيران المحلية، ووصولها إلى محطات ووجهات جديدة.

مكانة رائدة

وتتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع أكثر من 3 آلاف شريك، في 80 سوقاً حول العالم، لتنظيم حملات تسويقية موجهة بهدف تعزيز حضور الإمارة في الأسواق الرئيسية.

وأسهمت الاستراتيجيات والأنشطة المخصصة التي تسلط الضوء على العروض الفريدة للإمارة، في الحفاظ على مكانتها الرائدة كوجهة سفر مفضلة للزوار من الأسواق الرئيسية، التقليدية والناشئة.

وكانت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة قد أظهرت ارتفاع حجم إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال العام الماضي بنسبة 18.2 % لتصل إلى 17.3 مليار درهم، مقارنة مع 14.63 مليار درهم في 2022، وأشارت البيانات إلى أن عدد الليالي في فنادق دبي وصل خلال العام الماضي إلى 41.7 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 415 درهماً.

وأسهم الطلب المرتفع على الغرف الفندقية على اختلاف مستوياتها في ارتفاع الأسعار، الأمر الذي انعكس على الإيرادات التي ارتفعت بالتوازي مع ارتفاع الطلب.

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