الإمارات تتصدر عائدات تحالف عالمي للفنادق

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق تحالف الفنادق العالمي «GHA»، الذي تأسس في الإمارات ويضم 40 علامة فاخرة من بينها «أنانتارا» و«كمبينسكي»، إيرادات قياسية بلغت 1.3 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بفضل الغرف الفندقية في الإمارات، التي حققت للتحالف أعلى إيرادات على مستوى العالم، بحسب موقع «سكيفت» الإخباري.

ويضم التحالف 800 فندق في 100 دولة، وحقق نمواً بنسبة 18 % في الإيرادات، و17.3 % في الليالي الفندقية مقارنة بالعام الماضي. كما زادت عضوية الولاء لديه بنسبة 19.5 %. وفي 2023 كان عدد عضويات الولاء لديه 27 مليون عضو.

وخلال النصف الأول من العام الجاري زادت الليالي الفندقية الإجمالية بين الفنادق التابعة للتحالف بنسبة 17.3 %، وزادت حجوزات موقع التحالف الإلكتروني والتطبيق بنسبة 40 % مقارنة بالنصف الأول 2023. وخلال هذه الفترة أيضاً ارتفع متوسط الإنفاق لكل عضو بنسبة 57 % من خلال قنوات التحالف المباشرة مقارنة بالقنوات الخارجية الأخرى.

اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز