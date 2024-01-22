«بينينسولا» واجهة بحرية جديدة في دبي بـ 5 فنادق عالمية فاخرة

المصدر: دبي - مشعل العباس

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يستعد السوق العقاري في دبي لاستقبال واحد من أكبر المشاريع العقارية الجديدة، والتي سيعلن عنها خلال العام الجاري، وهو مشروع «بينينسولا»، الذي سيضم 5 فنادق عالمية فاخرة، إضافة إلى مشاريع سكنية ملحقة بها تحمل علامتها التجارية، والتي ستشكل إضافة جديدة لمشاريع الواجهات البحرية في الإمارة.

يقع المشروع المزمع الإعلان عنه وإطلاقه رسمياً من قبل شركة «اتش أند اتش للتطوير» في وقت لاحق من العام، على شاطئ جميرا في منطقة الوصل، عند مدخل القناة المائية في دبي، بجانب شبه جزيرة «جميرا باي» وتقابلها جزر العالم.

وقال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش أند إتش للتطوير» في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن مشروع «بينينسولا» الجديد سيكون واحداً من أكبر المشاريع العقارية في الإمارة نظراً لأهمية موقع المشروع، وسيكون بمثابة إضافة كبيرة للسوق في دبي، مؤكداً أن المشروع سيعلن ويطلق رسمياً في وقت لاحق من العام.

وأضاف بوسينيس: إن المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط والتصميم، ونستهدف بناء خمسة فنادق عالمية فاخرة من أهم العلامات التجارية في العالم، كما سيتضمن المشروع وحدات سكنية ملحقة بالفنادق، وتحمل علامتها التجارية.

وتابع بوسينيس: إن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، ولا يوجد أي عمليات بناء الآن، ولكن نقوم حالياً بعمليات استصلاح للأراضي في شبه الجزيرة، كما نقوم بإنجاز مراحل التصميم النهائية بالترتيب مع المشغلين لدينا ومشغلي الفنادق، ومن ثم سنقوم بتحديد عدد الوحدات التي سيتضمنها المشروع.

وقال بوسينيس: إن المشروع سيكون بمثابة مزيج من المشاريع السكنية، التي تحمل علامات تجارية للفنادق ومشاريع سكنية أخرى لا تحمل علامة تجارية فندقية، فيما تبلغ مساحة الأرض، التي سيقوم عليها المشروع 10 ملايين قدم مربعة، علماً بأن شبه الجزيرة مملوكة لشركة «برايت ستار» القابضة.

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