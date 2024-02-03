دبي تتأهب لافتتاح 5 فنادق فاخرة جديدة

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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تتأهب دبي للارتقاء بالرفاهية إلى مستوى آخر عبر افتتاح 5 فنادق فاخرة جديدة، بحسب موقع «سي إي أو» أمس.

وتسعى الفنادق الجديدة التي تدخل الخدمة 2024 وما بعده، إلى الاستفادة من الازدهار السياحي في الإمارة وتطور قطاع الضيافة. ومن المقرر افتتاح «فايف لوكس» في «جميرا بيتش ريزدنس» أواخر 2024، بإطلاقة مميزة على عين دبي وهو فندق شاطئي بشكل رئيسي يضم 200 غرفة وجناح فندقي ومساكن فخمة .

كما يشهد العام الجاري افتتاح فندق لانا، وهو استثمار بالتعاون بين مجموعة أمنيتي و«دورشستر كوليكشن»، التي تدخل المنطقة لأول مرة من خلال الفندق الذي يرتفع 30 طابقاً تحاول إعادة تعريف الفخامة، في موقع استراتيجي قرب مطار دبي. ويدخل سوق الضيافة في دبي علامة جديدة هذا العام تركز على اللياقة البدنية بافتتاح «سيرو في ون زعبيل» عند مدخل مركز دبي المالي العالمي.

وعلى مسافة قصيرة من مركز التجارة العالمي يعد «ون آند أونلي» في «ون زعبيل» ملاذاً متطوراً فيما يقدم قصر كمبينسكي العائم بقمته الهرمية والمقرر افتتاحه العام المقبل، 156 غرفة.

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