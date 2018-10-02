«سيتي سكيب».. انطلاق الماراثون العالمي للعقارات في دبي اليوم

المصدر: دبي- البيان

ينطلق اليوم «سيتي سكيب جلوبال» الماراثون العالمي للعقارات، وأكبر معرض عقاري واستثماري في منطقة الشرق الأوسط، في دبي، أمام الآلاف من المستثمرين وخبراء القطاع العقاري والمستخدمين النهائيين، في الوقت الذي بدأ فيه المطورون باتباع منهجيات ترتكز على رفاه الإنسان وبناء مجتمعات متعددة الاستخدامات تتبنى مفهوم «العيش-العمل-اللعب».

ويستمر المعرض الذي يقام بمشاركة كبرى الأسماء والشركات العقارية، حتى الخميس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور نحو 300 شركة لاستعراض مشاريعهم في قاعات المعرض السبع.

وعقد أمس مؤتمر سيتي سكيب جلوبال بمشاركة رواد وخبراء القطاع العقاري من كل من دائرة الأراضي والأملاك و»جيه إل إل» والدار العقارية و»آي بي إم» و»كولييرز» وغيرها، والذين سلطوا الضوء على أحدث التوجهات المتبعة في القطاع. عقدت دورة هذا العام تحت عنوان: «نحو مستقبل مدني؛ السعادة، الابتكار والتكنولوجيا».

وتتضمن دورة هذا العام من المعرض فقرتين جديدتين حصريتين للمستثمرين تهدفان لتلبية متطلبات المستثمرين والرد على استفساراتهم. الأولى بعنوان، برنامج المشترين المستضافين، والثانية بعنوان مركز الأعمال، واللتان تساهمان في تعزيز العلاقة بين المستثمرين ــ المحلين والدوليين ــ وبين المطورين والهيئات الحكومية وخبراء القطاع العقاري. تتسع كل جلسة في مركز الأعمال لحد أقصاه 30 شخصاً، والذين تمت دعوتهم حصراً من فريق مجموعة سيتي سكيب.

ويعود معرض سيتي سكيب جلوبال للانعقاد بدعم من الشركاء المؤسسين: دبي العقارية ونخيل؛ والرعاة البلاتينيون: جزيرة المرجان والتزام لإدارة الأصول؛ والرعاة الفضيون نويانلار وشركة تمليك للعقارات؛ والشريك الاستراتيجي: دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

ويتطلع العارضون للكشف عن بعض أبرز التوجهات الجديدة التي بدأ السوق بتبنيها والتي تصب في صالح المستثمرين والمشترين. ومن بين التوجهات الجديدة التي نالت اهتمام المطورين والمستثمرين هي المشاريع التي تتبنى مفهوم «العيش-العمل-اللعب».