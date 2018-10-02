«مرجان» تستعرض محفظة مشاريعها في رأس الخيمة

المصدر: ر أس الخيمة- البيان

تستعرض شركة «مرجان»، المطور الرئيس لعقارات التملك الحر في إمارة رأس الخيمة؛ محفظة مشاريعها في «سيتي سكيب 2018»، وتضمن الشركة للمستثمرين حق التملك الأجنبي بنسبة 100%، وإعادة 100% من رأس المال والأرباح في الوجهات التابعة لها، ولن يتم فرض قيود على تداول العملات الأجنبية، ما سيقلل من التكاليف الإضافية.

وتسلط «مرجان» الضوء على مشروعها الأبرز، «جزيرة المرجان»؛. وبالرغم من بيع معظم مناطقه، لا يزال المشروع يحظى باهتمام أبرز مشغلي ومستثمري قطاع الفنادق محلياً وإقليمياً.

وقال عبد الله العبدولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «باعتبارنا المطور الرئيس لمشاريع التملك الحر في الإمارة، فقد تم تكليفنا بتطوير وجهات بحرية وحضرية».

