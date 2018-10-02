«ماج للتطوير» تكشف عن 4 مشاريع عقارية متنوعة

المصدر: دبي-البيان

أعلنت شركة ماج للتطوير، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، عن طرحها أربعة مشاريع عقارية متنوعة أمام زوار «سيتي سكيب».

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير: «ستقوم ماج بعرض مشاريع مختلفة لتناسب مختلف فئات وشرائح المجتمع. إننا نتخذ من «سيتي سكيب دبي»منصة مثالية لنا، ليس فقط للترويج لعلامتنا التجارية ومشاريعنا، بل للكشف عن استراتيجيتنا المستقبلية أمام عملائنا المحتملين الذين يقصدون جناحنا».

وتعرض الشركة مشروع «ماج آي» البالغة كلفته 4.7 مليارات درهم ويضم المشروع 4,292 وحدة، كما تقوم بعرض مشروع «ماج 318».