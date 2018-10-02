«دبي للاستثمار» تعرض 11 مشروعاً للتأجير والشراء

المصدر: دبي-البيان

تعرض شركة دبي للاستثمار، محفظة مشاريعها العقارية خلال معرض «سيتي سكيب»، وتتضمن مشروع «تلال مردف»، المشروع متعدد الاستخدامات السكنية والتجارية والتجزئة، والوحيد المتاح للتملك الحر في منطقة مردف حالياً. ويغطي المشروع مساحة مليون قدم مربعة، و 4 ملايين قدم مربعة من المساحة المبنية.

ويضم المشروع أيضًا فندقاً من فئة أربع نجوم سيتم إدارته من «ميلينيوم للفنادق والمنتجعات»، يوفر 116 غرفة و128 شقة فندقية ومساحات للتجزئة، إضافة إلى مستشفى يوفر 230 سريراً، وما يقرب من 1500 شقة. ويحرز المشروع تقدماً كبيراً وفق الجدول الزمني المحدد، مع اكتمال ما نسبته 50% من أعمال البناء.كما سيستفيد المشترون من خصم بنسبة 50% على رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك.

كما تعرض الشركة مشروع «جرين كوميونيتي ويست» المرحلة الثالثة في مجمع دبي للاستثمار، والذي يتم تطويره من قبل «العقارية للاستثمار». ويمتد المشروع المكتمل البناء على مساحة 1.48 مليون قدم مربع، ويتكون من 210 وحدات تاون هاوس، وتوفر الشركة وحدات للبيع والتأجير، كما تمنح المستأجرين شهراً إضافياً عند توقيع العقد السنوي، بينما يحصل المشترون على إعفاء من رسوم تسجيل دائرة الأراضي والأملاك.

ويمكن لزوار جناح الشركة خلال المعرض الاستفادة من خصم 30% على الأثاث والإكسسوارات من «إنتيريورز»، وخصم 30% على تشكيلة مختارة من السجاد من «ايوان مكتبي» في «دبي مول»، بالإضافة إلى 15% خصم على أجهزة المطابخ من «تكا» في القرهود.

وتعرض دبي للاستثمار خلال المعرض 11 مشروعاً للتأجير والشراء، والتي تضم توسعة مركز «ذا ماركت» للتسوق الواقع في مشروع «جرين كوميونيتي» في مجمع دبي للاستثمار و«برج دبي للاستثمار» الذي تبلغ قيمته 900 مليون درهم، وهو برج متعدد الاستخدامات يقع على شارع الشيخ زايد ويضم أكثر من 70 طابقاً حيث يوفر أيضاً شققاً مفروشة.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في عام 2020. وتشمل قائمة المشاريع أيضاً بناية الكوثر في الشارقة، وبرج النهدة 1، والنهدة 2، والنهدة 3، ومشروع رتاج السكني في مجمّع دبي للاستثمار، وبناية المزنة في القصيص، وبرجاً في منطقة ميدان، وبرجاً في البرشاء 1، وفندقاً في الحمرية، وبرج فايولت في جميرا فيليدج سيركل.