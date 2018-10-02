«إمكان» تطلق مشروع «الجرف» بـ 15 مليار درهم

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

باشرت شركة «إمكان» العقارية تطوير وجهة ساحلية جديدة أسمتها «الجرف» وتبلغ مساحتها 370 هكتاراً على امتداد 3.4 كيلو مترات على طول ساحل الإمارات بمنطقة غنتوت الواقعة بين أبوظبي ودبي. وقدرت الشركة حجم الاستثمارات في المشروع بـ 15 مليار درهم، منها مليارا درهم لتطوير المرحلة الأولى خلال النصف الأول من 2019 حتى 2021 فيما سيستغرق العمل في المرحلتين المتبقيتين ما بين 2021 و2030.

يتسع «الجرف» عند اكتماله بعد 10 سنوات لأكثر من 12 ألف نسمة يسكنون في 4000 وحدة سكنية فاخرة بأسلوب معيشة مغاير ومختلف عن السائد في مشاريع الواجهات البحرية وسيضم 3 مناطق ساحلية فريدة على مستوى العالم، بالإضافة إلى 3 فنادق تتوسط المشروع ويجسد أحدها مفهوم السياحة العلاجية.

مفهوم «المزرعة»

تطرح الشركة العقارات للتملك الحر بأسعار تبدأ من 3.5 ملايين درهم إلى 40 مليون درهم، وهذا السعر سيكون خاصاً بمفهوم سكني فريد تسميه الشركة بـ«المزرعة» ويبلغ عدد تلك المزارع 293 مزرعة، ولن يكون بمقدور أي مستثمر شراء أي من تلك المزارع إلا بدعوة خاصة من الشركة نفسها إذ لن يكون البيع متاحاً أمام الجميع.

ستتألف الوجهة المذهلة عند اكتمالها من ثلاث مناطق متميزة وهي «حدائق الجرف»، و«جوار القصر» و«مرسى الجرف». وستضم هذه الوجهة مرسيين عامين، ومراسي خاصة ومركزاً تجارياً وفندقاً ووحدات البيع بالتجزئة ومركزاً صحياً ومنتجعاً وفلل ومساكن مخدومة.

وقال جاسم الصديقي، عضو مجلس إدارة «إمكان» والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية: سوف تقوم «إمكان» بغرس أسلوب حياة جديد بالكامل باستخدام نهجها الفريد لبناء المجتمع. إن وجهتنا الساحلية الأولى ستدمج أساليب التصميم والمعايير المبتكرة في ساحل الإمارات.

بيئة خضراء

من جانبه قال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لـ«إمكان»: «من المقرر إنجاز المرحلة الأولى من «حدائق الجرف» في عام 2021، والتي ستتكون من 293 فيلا وقطع أراض في بيئة خضراء فريدة من نوعها. كما ستكون هناك قرية تراثية «جوار القصر» ومنطقة المرسى «مرسى الجرف».

«إمكان» مملوكة بالكامل لمجموعة أبو ظبي كابيتال جروب، وتمتلك محفظة تشمل 26 مشروعاً على امتداد ثلاث قارات، وتعد من الشركات الصاعدة اذ تبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية في 9 دول قرابة 100 مليار درهم.

