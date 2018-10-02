90% من المستثمرين سعداء لاختيارهم دبي

المصدر: دبي-البيان

تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في فعاليات النسخة السابعة عشرة من معرض «سيتي سكيب جلوبال 2018»، الذي تنظمه شركة «إنفورما»، من خلال شراكة استراتيجية، تحت شعار «أراضي دبي.. ذكاء اصطناعي يحاكي مستقبل عقارك»، لتسليط الضوء على منجزاتها الذكية، التي تشتمل على الكثير من التطبيقات الذكية والحلول العصرية.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «لقد سعينا من هذه المشاركة والحضور المتميز في هذا الحدث، إلى إطلاع زواره على ما توصلنا إليه من تقنيات حديثة، تسهم في راحة المستثمرين وكافة المتعاملين في سوق دبي العقاري. إننا نضع سعادة المستثمرين على قمة أولوياتنا، وإتاحة المجال أمام شركات التطوير العقاري التي تنفذ مشروعات في دبي».

جلسة حوارية

وفي جلسة حوارية بعنوان «كيف نجعل دولة الإمارات أسعد وجهة عقارية في العالم»، نوه المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، إلى أن الدائرة ومؤسساتها، تحرص على ترسيخ الثقة في سوق دبي العقاري، مشيراً إلى أن سعادة المستثمرين تبدو واضحة، من خلال استبيان أجرته أراضي دبي، وتبين من خلاله أن 90 % من المستثمرين أعربوا عن سعادتهم إزاء اختيارهم دبي وجهة لاستثماراتهم.

«المتسوق السري»

وفي تقرير آخر من «المتسوق السري»، تم الكشف أن 97 % من المستثمرين أظهروا ارتياحاً لسعادتهم بالإجراءات المريحة والشفافة. وأسهم هذا التقرير في تسليط الضوء على ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري، لقدرته على استقطب 9500 مستثمر جديد في ثمانية أشهر، وكان منهم 6500 رجل و3 آلاف امرأة.

وأضاف بن غليطة: «على مدار الأعوام الخمسة الماضية، تصدرت الجنسيات الإماراتية والسعودية والبريطانية والهندية والباكستانية، المراكز الأولى على قائمة الجنسيات الأكثر استثماراً في دبي، وانضم المستثمر الصيني إلى القائمة في الآونة الأخيرة. وينتمي عموم المستثمرين في دبي إلى ما يزيد على 200 جنسية، حيث يعيشون هؤلاء سعداء، ويسهمون بنمو دولتنا».

الفرص السانحة

وتظهر الدراسات التي تجريها أراضي دبي، أن المطورين العقاريين يلعبون دوراً رئيساً في توفير الفرص السانحة أمام المستثمرين، في حين تؤكد أراضي دبي، حسب ما جاء في تعليق ابن غليطة، أن دورها في هذه المعادلة العقارية، يتمثل في تنظيم السوق العقاري، وإيجاد النظم والتشريعات الكفيلة بحماية حقوق جميع الأطراف، من خلال فتح حساب الضمان، مع إيداع 50 % من قيمة المشروع، والتي تصل أحياناً إلى 70 %.

التقنيات المستخدمة

وخلال الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر "سيتي سكيب 2018 جلوبال"، تناول خليفة الزريم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات للحلول العقارية"، أهم التقنيات المستخدمة لدى أراضي دبي، ومدى إسهامها في إحداث نقلة نوعية في صناعة العقارات. وسلط السويدي، الضوء على آخر التقنيات التي وظفتها الدائرة للارتقاء بالقطاع العقاري، والوصول به إلى المستويات العالمية.

وقال: «أعلنا العام الماضي، عن تبني تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والحلول التقنية التي تخدم السوق العقاري، لتنفيذ التعاملات على اختلاف أنواعها بسرعة وأمان وفاعلية، ضمن أطراف الشبكة والمشاركين فيها. ومن شأن هذه الخطوات، أن تضفي على شبكتنا الشفافية العالية».