«أستيكو»: 4420 وحدة سكنية جديدة في دبي خلال الربع الثالث

المصدر: دبي- البيان

كشف تقرير سوق العقارات في الدولة للربع الثالث من 2018، الصادر عن شركة أستيكو، للخدمات العقارية، عن زيادة قائمة المشاريع الجديدة في دبي خلال الربع الثالث لتضم 3850 شقة و570 فيلا وتاونهاوس(4420 وحدة) ، ليتجاوز بذلك الإجمالي لعام 2018 حتى الآن 12000 وحدة سكنية.

وذكر التقرير أن القطاع العقاري رحب ببدء مبادرات جديدة، مثل مخططات الاستئجار بغرض التملك والتمويل الجماعي.

وقال جون ستيفينز المدير التنفيذي لشركة أستيكو: «نعتقد أن هذه التطورات لديها القدرة على استيعاب جزء من الطلب المكبوت من المستخدمين أو الذين يشترون للمرة الأولى».

ويلقي التقرير الضوء على اتجاهات السوق الرئيسية، ويقدم نظرة عامة حول الفترة المتبقية من العام وأوائل عام 2019.

وسجلت المناطق التي تشهد نسبة مرتفعة من تسليم الوحدات السكنية، والتي تحتوي على المشاريع التي تقع داخل المدينة أو في أطرافها، الانخفاض الأعلى في أسعار الإيجار وارتفاعاً ملحوظاً في نسبة التبديل.

ما تواصل أسعار إيجار الفلل والشقق مسارها التنازلي الذي لوحظ على مدار الفترات الماضية، حيث انخفضت بنسبة 3% للفلل و2% للشقق منذ الربع الثاني من عام 2018، في حين كان الانخفاض في أسعار بيع الوحدات السكنية بنسبة 4%. وفي الوقت نفسه انخفضت أسعار إيجار المكاتب بنسبة 5% على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة عقب فترة من الاستقرار النسبي.

وقال ستيفينز: «لاحظنا أنماطاً سلوكية عديدة بين السكان، مثل تقليص حجم الوحدات المستأجرة، والسعي للعقارات التي تقدم القيمة مقابل المال والانتقال إلى المناطق الأقل تطويراً». كما لاحظنا أيضاً استغلال العديد من المستأجرين للانخفاض المتواصل في أسعار الإيجار وانتهاز هذه الفرصة للترقية إلى وحدات أضخم بمواصفات أعلى.

وانخفضت أسعار إيجار الشقق في أبوظبي، بمتوسط 3% منذ نهاية الربع الثاني لعام 2018، وسجلت الوحدات المتوسطة والمنخفضة الجودة النسبة الأعلى في معدل الانخفاض، وسلكت أسعار إيجار الفلل مساراً مماثلاً بانخفاض ربع سنوي أقل حدة بنسبة 1%.

وأما عن المناطق الشمالية، فقد أظهر التقرير انخفاضاً «متوسطاً» في أسعار إيجار الشقق بنسبة 4% منذ الربع الثاني، وسجلت كل من رأس الخيمة وعجمان الانخفاض الأعلى، إذ بلغ 6%، وتبعتهما الشارقة والفجيرة بنسبة 3%.