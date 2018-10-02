«شروق» تطور شاطئ خورفكان لتعزيز جاذبيته السياحية

المصدر: الشارقة-البيان

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة، أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مشروعاً لتطوير شاطئ خورفكان وإعادة تصميمه عبر إقامة مرافق خدمية عالية الجودة، ومنشآت ضيافة عالمية المستوى، ومجموعة من الأنشطة الترفيهية والسياحية التي ستسهم في تعزيز الجاذبية السياحية لمدينة خورفكان، والساحل الشرقي عموماً. يأتي ذلك ضمن إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى توفير وجهات سياحية وعائلية متكاملة في مختلف مدن إمارة الشارقة.

ونظراً لحجم المشروع، الذي ينفذ بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة في الشارقة وبلدية خورفكان، فقد تم تقسيم العمل إلى مرحلتين، تنطلق الأولى من الجهة الجنوبية للشاطئ، وتشمل المنطقة التي تبدأ من الميناء وحتى الدوار، فيما تشمل الثانية تطوير الجهة الشمالية من الشاطئ. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إنشاء مدرج وممشى يطلان على الشاطئ، وساحة للتزلج، وصالات رياضية متنوعة.

وقال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تعتبر مدينة خورفكان إحدى أجمل مدن الساحل الشرقي لدولة الإمارات، كما أنها وجهة موسمية للزوار الباحثين عن الاسترخاء في أحضان الطبيعة والأجواء المثالية، لذا تبدي (شروق) اهتماماً كبيراً بتطويرها سياحياً مع الحفاظ على خصوصياتها الجمالية، كونها جزءاً من استراتيجيتنا الشاملة لتطوير المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة بأكملها».

