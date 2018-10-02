استعراض مشروع «ميلينيوم بن غاطي» في الخليج التجاري

المصدر: دبي-البيان

تستعرض شركة «بن غاطي للتطوير» و«فنادق ومنتجعات ميلينيوم» مشروع «ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز» خلال معرض «سيتي سكيب جلوبال» 2018.وتمتلك «بن غاطي للتطوير» المشروع وتديره تحت علامة «فنادق ومنتجعات ميلينيوم»، التي تملك وتدير أصول أكثر من 130 فندقاً حول العالم. وقال علي الزعابي، رئيس مجموعة «فنادق ومنتجعات ميلينيوم»:يسعدنا أن نحتفل بشراكتنا مع شركة «بن غاطي للتطوير»، لتعزيز محفظة الشراكات.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي«سيتي سكيب» معرض سنوي مهم يتم فيه عرض المشاريع والشراكات والإنجازات المتميزة وكذا الاحتفاء بها.

