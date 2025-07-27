دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأصول الرقمية

50 مليار دولار تداولات العملات الرقمية في الإمارات 2024

66 % من شركات العملات المشفرة والبلوك تشين بالدولة تحتضنها دبي

دبي تمضي بقوة نحو صدارة التمويل الرقمي العالمي

ارتفع حجم التداول في العملات الرقمية في الإمارات من 25 مليار دولار عام 2023، وفقاً لـ«برايس ووترهاوس كوبرز» إلى 50 مليار دولار عام 2024، بحسب تصريحات رسمية وتقارير خبراء خلال فعاليات منتدى بتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه الصاعد.

ويُظهر هذا النمو البالغ 50 % سنوياً، التوسع المستمر لسوق العملات المشفرة، وجهود دبي والإمارات بشكل عام، لترسخ الإمارة مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية، بحسب موقع «أناليتيكس إنسايت»، فيما تمضي دبي بقوة نحو مرحلة جديدة في مسيرتها نحو صدارة التمويل الرقمي العالمي.

وقال الموقع: إن دبي كانت دائماً مثالاً للطموح والابتكار، وهي الآن تسعى إلى أن ترسخ مكانتها مركزاً رئيساً أيضاً للتمويل الرقمي، ووجهة عالمية رائدة في قطاع العملات المشفرة، وحالياً لم تعد العملات المشفرة مجرد مصطلح رائج في دبي، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من رؤية أوسع لمستقبل الإمارة، التي تسعى لبناء اقتصاد رقمي كامل ومستدام، مع تسجيلها قفزات نوعية في تبني هذه التقنيات وتطوير بيئتها التنظيمية.

ووفق خبراء ومتخصصين زاد حجم التداول بالعملات الرقمية في الإمارات حيث شهد عام 2024 حصول شركات عالمية كبرى مثل «باينانس» و«كريبتو دوت كوم» و«كراكن» على تراخيص كاملة للعمل في دبي، ما عزز ثقة المستثمرين والمستخدمين في تنظيم وأمان السوق الإماراتي.

وجاءت هذه الشركات إلى الإمارات حيث تحتضن دبي أكثر من 1000 شركة عاملة في العملات المشفرة والبلوك تشين عام 2023، بحسب «برايس ووترهاوس كوبرز»، واتخذ ثلثا هذه الشركات حوالي (66 %) من دبي مقراً لها، بعد أن قدمت حكومة دبي «استراتيجية دبي للبلوك تشين» التي تهدف إلى نقل نصف المعاملات الحكومية إلى البلوك تشين بحلول عام 2030، ما يضع دبي في طليعة الوجهات التي تناقش كيفية تنظيم هذه التقنيات.

وترحب دبي بالعملات المشفرة ضمن إطار منظم وشفاف، حيث تلعب سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) دوراً محورياً في هذا السياق، من خلال توفير إطار ترخيص واضح لبورصات العملات المشفرة، ومنصات البلوك تشين، وخدمات الحفظ، والمحافظ الرقمية، وأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، ومنصات التمويل اللامركزي (DeFi).

ويشهد نمط الحياة اليومي في دبي تزايداً في دمج العملات المشفرة، حيث بدأت وكالات العقارات الفاخرة بعرض إمكانية شراء العقارات باستخدام العملات المشفرة، ما يتيح للمستثمرين الدوليين شراء الفلل الفاخرة عبر محافظهم الرقمية.

كما يمكن للمقيمين والزوار تناول الطعام في مطاعم تقبل العملات المشفرة.

وبحسب «أناليتيكس إنسايت» فإن دبي لا تنتظر مستقبل العملات المشفرة؛ بل تبنيه بفاعلية من خلال الابتكار التنظيمي، والسياسات الصديقة للمستثمرين، وتبني العقلية القائمة على التكنولوجيا أولاً، ما يمنحها القدرة على منافسة المراكز المالية التقليدية.

لهذا، أصبحت دبي وجهة لا غنى عنها لكل مهتم بمستقبل العملات المشفرة.

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