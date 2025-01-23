الإمارات تجذب 30 مليار دولار في استثمارات العملات المشفرة خلال عام

رسخت الإمارات مكانتها وجهة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، الذين يسعون إلى توسيع محافظهم المشفرة خلال العقد الماضي، وواحدة ضمن أفضل 10 دول في تبني العملات الرقمية للعام 2025، في ظل حرص حكومي على وضع القواعد التنظيمية، وحفز الابتكار والإبداع والمهارات ضمن القطاع.

واستقطبت الإمارات 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة بين يونيو 2023، ويونيو 2024، وفقاً لـ«Economy Middle East»، مع توفير كل عوامل ومقومات ازدهار القطاع، واحتضان ثورة الأصول الرقمية، والمساهمة في تشكيل مسارها بشكل فعال.

وتحققت نجاحات الإمارات في قطاع العملات الرقمية مع توافر العديد من الأسباب، بدءاً من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والذي وضع الأساس لنظام بيئي مشفر مستدام في البلاد، والإطار التنظيمي الاستباقي، ما يوفر الثقة والأمان للمتعاملين، وخلق التوازن بين الابتكار والأمان.

شركات التشفير

وعززت مناطق رئيسية مثل مركز دبي للسلع المتعددة وسوق أبوظبي العالمي، وواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية جهودها لدعم شركات التشفير، من خلال وضع قواعد وشروط الامتثال والترخيص وحوافز النمو، وتوفير الموارد الأساسية لتحقيق النجاح، بما في ذلك المنح والتكنولوجيا المتقدمة وخدمات الحاضنة.

وعملت الرقابة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع على دعم ثقة المستثمرون، وزيادة حالة الاستقرار في السوق، وتوفير مظلة متكاملة من الحماية للمستثمرين، فيما ساعدت بيئة الإمارات المشجعة للأعمال والشركات الرقمية والعملات المشفرة والمزايا الضريبية في دعم فرص نمو وازدهار شركات ترسخ الدولة وجهة لاستقطاب المستثمرين الأفراد والمؤسسات من أنحاء العالم.

دمج أنظمة

وحفز دمج الإمارات لأنظمة الدفع بالعملات المشفرة في الصناعات الرئيسية مثل العقارات والضيافة والسفر والاتصالات والترفيه وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية أنشطة التشفير في الإمارات لقيادة مجال العملات المشفرة العالمي، ولعب دور مميزة خلال العام 2025.

لوائح مواتية

وعلى الصعيد العالمي، وفي عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تخطط الولايات المتحدة لتطبيق لوائح مواتية، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد العالمي للعملات المشفرة، فقد سجلت عملة البيتكوين، الشهيرة في السوق، ذروتها عند 108364 دولاراً في 17 ديسمبر 2024، مدفوعة بالتفاؤل المحيط بالتحولات التنظيمية الأمريكية، ومع ذلك، أظهرت السوق مؤخراً علامات على التماسك، ما يشير إلى إمكانية إعادة شحن القيمة قبل أن نشهد تحولات كبيرة.