مؤسس «ترون»: دبي عاصمة العملات المشفرة

أكد جوستين صن، مؤسس منصة «ترون» للبلوكتشين والعملات الرقمية، أن دبي باتت العاصمة العالمية الجديدة للعملات المشفرة بلا منازع، وأنها المركز الأبرز لهذا القطاع سريع النمو، بحسب ما نقل موقع «فوربس».

وقال في تصريحات على هامش مؤتمر «Token2049»، أحد أكبر الفعاليات العالمية في مجال العملات الرقمية، والذي جذب أكثر من 15 ألف مشارك، ومئات المتحدثين الدوليين مؤخراً في دبي: كل شخص مهم في مجال العملات المشفرة موجود هنا بالفعل. لقد أصبحت دبي المنصة التي ينطلق منها المستقبل.

وأضاف أنه في السابق، كانت سنغافورة هي الوجهة المفضلة، لكنه اليوم يرى أن دبي هي الرائدة بلا منازع. وقد ساهمت عوامل مثل البيئة التنظيمية المرنة، ووجود عمالقة الصناعة، مثل بينانس وبايبيت، في ترسيخ مكانة دبي وجهة أولى للمشاريع المشفرة من مختلف أنحاء العالم.

وتعمل «ترون» حالياً على استكمال الإجراءات التنظيمية مع الجهات المعنية في الإمارات، في إطار سعيها لتعزيز حضورها الاستراتيجي. ويؤكد صن أن الإمارات ليست مجرد محطة توسع، بل حجر الزاوية في المرحلة المقبلة من مسيرة «ترون»، وقال: نحن نستثمر في دبي، لأننا نراها محورية لنا وللصناعة بكاملها.

نخطط لتوسيع فريقنا، واستضافة المزيد من الفعاليات، وجعل الإمارات قاعدة انطلاق عالمية. وأضاف: تعد «ترون» اليوم واحدة من أكبر المنصات في العالم من حيث حجم المعاملات بالعملات المستقرة، حيث تعالج ما بين 20 إلى 30 مليار دولار يومياً.

وأن حجم المعاملات لعام 2024، بلغ 5 تريليونات دولار، مع توقعات ببلوغ 7 تريليونات دولار في 2025.

وقال: تجاوزنا بالفعل أحجام بعض أكبر أنظمة الدفع التقليدية، مثل «فيزا»، ونحن لا نزال في البدايات. وتخدم «ترون» اليوم أكثر من 300 مليون محفظة رقمية، مع تسجيل 250 ألف مستخدم جديد يومياً، ما يجعلها من أكثر شبكات البلوك تشين توسعاً بعد إيثيريوم.