«الإمارات دبي الوطني» يطلق تداول العملات المشفرة

عززت منصة الخدمات المصرفية «لِف»، أول وأكبر بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة من بنك الإمارات دبي الوطني، مكانته الرائدة في الابتكار والتميز من خلال إطلاق عرض العملات المشفرة ضمن تطبيقه على الهاتف المتحرك «Liv X»، وذلك بالتعاون مع «أكوا ناو» «Aquanow»، مزود خدمة الأصول الافتراضية العالمي المرخصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).

ويحرص «لِف» على إطلاق منتجات مبتكرة لعملائه. وسيوفر عرض العملات المشفرة الجديد للمستخدمين تجربة بديهية ومباشرة وفعالة في الاستخدام من خلال بنية تحتية للعملات المشفرة تديرها «أكوا ناو» وخدمات الحفظ التي من «زوديا كاستودي».

وسيتاح للعملاء شراء وبيع وتداول العملات المشفرة داخل تطبيق «Liv X»، فضلاً عن إدارة شؤونهم المالية اليومية أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، يتبع «لِف» بروتوكولات أمان قوية لتمكين المعاملات الآمنة، بما يوفر مزيداً من الطمأنينة للعملاء.

وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً سريعاً في نشاط العملات المشفرة، مدفوعاً بتوازن في اللوائح واهتمام على مستوى المؤسسات والمستهلكين. وتشير دراسة أجرتها مجموعة إنترناشيونال فاينانشيال جروب المحدودة إلى أن سكان الإمارات العربية المتحدة كانوا يستثمرون بشكل متزايد في العملات المشفرة لتوليد عوائد مقاومة للتضخم. ووجد التقرير أن واحداً من كل عشرة مقيمين في الدولة أبدى رغبة في الاستثمار في العملات الرقمية، في حين أظهر الإماراتيون المزيد من الاهتمام. وأشارت تقديرات تقرير شركة «تشيناليسيس» إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلقت أكثر من 30 مليار دولار من العملات المشفرة في الفترة بين يوليو 2023 ويونيو 2024، ما يصنف الدولة بين أفضل 40 دولة على مستوى العالم في هذا الصدد، ويجعلها ثالث أكبر اقتصاد للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال فيل شام، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا ناو»: «يسعدنا أن نتعاون مع مؤسسة مالية عريقة مثل بنك الإمارات دبي الوطني، ونحن سعداء لتقديم حلولنا المنتشرة عالمياً في مجال العملات المشفرة للجمهور في المنطقة. وتعد شراكتنا دليلاً على ظهور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للعملات المشفرة، وهي مثال رائد على كيفية تعاون البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتطوير عروض منتجات متطورة وآمنة وسلسة تعود بالنفع والفائدة على الأفراد من عملاء الخدمات المصرفية. وستلعب المؤسسات القائمة مثل بنك الإمارات دبي الوطني دوراً محورياً في قيادة الموجة التالية من تبني الأصول الرقمية وتفخر «أكوا ناو» بأنها المزود الرائد للعملات المشفرة الذي تختاره المؤسسات المالية هنا في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم».

ويقدم «لِف» العديد من المنتجات الأولى من نوعها في المنطقة بين البنوك الرقمية، بما في ذلك الوديعة المقدمة، Money Ahead Deposit، التي تدفع الفائدة مقدماً، و«حسابات الأهداف» «Goal Accounts» ذات القواعد المحددة مسبقاً التي تعمل على أتمتة المدخرات، وحسابات الاستثمار الذهبية الرقمية، وبطاقات «كاشباك» التي تم إطلاقها أخيراً، وتقدم مكافآت بقيمة 1500 درهم شهرياً، وكلها تمثل بعض الإضافات المهمة إلى محفظة منتجات «لِف» بما يرسخ مكانته في صدارة السوق.