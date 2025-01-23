خبير: الإمارات وجهة رئيسة للمستثمرين في العملات المشفرة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان، أن الإمارات أصبحت من أكثر الدول المتقدمة في مجال العملات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط عامة وبدول الخليج بشكل خاص.

وأضاف الفرحان أن الإمارات في طريقها حالياً لتكون مركزاً عالمياً للأصول الرقمية والبلوك تشين، وذلك بفضل سياساتها التنظيمية المرنة والبنية التحتية الرقمية المتطورة والاستثمارات الهائلة للشركات العالمية بها، والتي باتت وجهة رئيسة للمستثمرين في العملات المشفرة.

وقال، إن الإمارات شهدت مؤخراً دخول العديد من الشركات العالمية إلى سوق العملات الرقمية التي شهدت العديد من التطورات ومنها توكنة الأصول العقارية. وفي بداية العام الحالي، أعلنت مجموعة داماك العقارية عن شراكة مع منصة البلوك تشين مانترا لتحويل أصول عقارية بقيمة مليار دولار إلى رموز رقمية Tokens مما يتيح للمستثمرين شراء أجزاء من العقارات بسهولة ويسر، الأمر الذي يزيد من سيولة السوق العقارية.

وسبق ذلك العديد من الخطوات، حيث إنه في شهر سبتمبر الماضي، بدأ بنك ستاندر تشارترد تقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية الكبري بالعملات الرقمية الإماراتية، وكان بريفان هوارد ديجيتال أول عميل بهذه الخدمة الرقمية.

وفي العام الماضي أيضاً كانت قد أعلنت شركة تيثر (Tether) عن إطلاق عملة مستقرة جديدة مربوطة بالدرهم الإماراتي في خطوة مهمة لتقليل الاعتماد علي الدولار الأمريكي في المعاملات الرقمية وتسهيل التحويلات المالية بالإمارات.

وفي إطار التحول الرقمي الشامل تم الترخيص لمنصات تداول عالمية مثل بينانس (Binance) وكريبتو كوم (Crypto. Com) للعمل ضمن منطقة دبي للمستقبل التي تستقطب كبري الشركات الناشئة في هذا المجال.

ولفت عبد الرحيم الفرحان، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع العملات الرقمية بالإمارات منها التقلبات السعرية العالية للعملات الرقمية، مما يشكل مخاطر كبيرة للمستثمرين وكذلك عمليات الاحتيال وغسيل الأموال، والتي تعمل على مجابتها الدولة بفرض العديد من اللوائح والقوانين بجدية وصرامة لضبط الأداء في هذا القطاع، مما يعطي الأمان للمستثمرين مستقبلاً.

بيئة استثمارية آمنة

وأكد الفرحان، أن الإمارات تعد من أفضل الدول لمن يبحث عن بيئة استثمارية رقمية منظمة وآمنة وواعدة للدعم المتواصل من الدولة لاستقطاب الشركات الكبرى للعمل في الإمارات كواحدة من الدول التي تشجع التعامل الرقمي للعملات، وتعد من أفضل الوجهات للاستثمار في الأصول الرقمية.

وأوضح الفرحان أن إمارة دبي كانت قد أصدرت قانوناً خاصاً لتنظيم الأصول الرقمية في عام 2022 وأنشأت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية والمنوط بها الإشراف على جميع أنشطة العملات الرقمية بالإمارات، ولها العديد من الصلاحيات منها منح التراخيص للشركات العاملة في ذات المجال مع وضع اللوائح التنظيمية لحماية المستثمرين ومراقبة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار الفرحان، إلى أن مصرف الإمارات المركزي يشرف في هذا الصدد على الجوانب المتعلقة بالمدفوعات الرقمية، والتي تنظم سلطة تنظيم الخدمات المالية FSRA التابعة لسوق أبوظبي العالمي ADGM، والذي يعد مركزاً مهماً لشركات (Web3) وتكنولوجيا البلوك تشين وجاذباً لصناديق استثمارية لمؤسسات مالية كبري تتطلع إلى الاستثمار في الأصول الرقمية.