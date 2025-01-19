دبي وجهة عالمية للمواهب الرقمية في 2025

أكد موقع «جورنيه مونديالي» أن دبي وجهة عالمية مفضلة للمواهب الرقمية، حيث يتوقع أن يشهد عام 2025 تدفقاً ملحوظاً للرحالة الرقميين إلى دبي، مدفوعين بمزاياها الجذابة، وفي مقدمتها البيئة المعفاة من الضرائب، وإمكانية العمل من أي مكان.

وذكر الموقع أن الإعفاء الضريبي يعد عامل جذب رئيسياً للمهنيين المستقلين والعاملين عن بُعد، حيث يوفر لهم فرصة لزيادة دخلهم بشكل كبير.

علاوة على ذلك، تُوفر دبي بيئة عمل فريدة تجمع بين المرافق عالمية المستوى والرفاهية، ما يلبي احتياجات جميع الرحالة الرقميين، ويمكنهم من تحقيق التوازن بين الإنتاجية والاستمتاع بالحياة.

وأضاف الموقع: «تخلق دبي بأجوائها الصديقة للوافدين بوتقة انصهار للثقافات والفرص.

ونقل الموقع عن توم، الذي يعمل مطور برامج من لندن: تعرفت على عدد أكبر من الأشخاص الدوليين هنا خلال شهر واحد مقارنة بسنة كاملة في بلدي، مضيفاً: هذا المجتمع المتنوع يعد منجماً للابتكار والتعاون وتبادل الأفكار. واستطرد الموقع: رغم وفرة الفخامة، يمكن للرحالة الرقميين الأذكياء إيجاد طرق للعيش براحة دون إنفاق مفرط.

وأشار الموقع إلى أن تأشيرة دبي تتيح للرحالة الرقميين الأبواب للإقامة طويلة الأمد؛ حيث يتميز الإجراء بالسلاسة، إذ يستغرق عادة بين 30 إلى 60 يوماً، مما يجعلها خياراً جذاباً للراغبين في تأسيس قاعدة أكثر استقراراً.

وأكد الموقع أنه بعد انتهاء ساعات العمل، تظهر دبي النابضة بالحياة؛ فبدءاً من رحلات السفاري الصحراوية إلى التسوق الفاخر، تقدم المدينة خيارات ترفيهية لا حصر لها؛ كما يمكن للرحالة الرقميين أن يجدوا أنفسهم يتزلجون داخل قاعات مغلقة يوماً ويمارسون ركوب الأمواج في اليوم التالي، وكل ذلك داخل حدود المدينة.

وتتميز مشاهد مساحات العمل المشتركة في دبي، بحسب الموقع، بتنوعها الذي يعكس تنوع سكانها.

ووصف الموقع تجربة الطعام في دبي بأنها «رحلة بحد ذاتها»؛ من حيث المطاعم الحائزة على نجوم ميشلان، حيث يمكن للرحالة الرقميين تذوق أطعمة من مختلف أنحاء العالم دون مغادرة الإمارة.

وأوضح الموقع أنه بفضل بعض من أسرع سرعات الإنترنت عالمياً، تضمن دبي أن يبقى الرحالة الرقميون على اتصال دائم؛ تغطي نقاط الاتصال العامة وشبكة الجيل الخامس أنحاء المدينة، مما يجعل العمل من أي مكان فيها أمراً سهلاً.

وختم الموقع تقريره بالقول: إن دبي في عام 2025 تمثل حزمة مغرية للرحالة الرقميين الباحثين عن مزيج من الفخامة والفرص والمغامرة؛ ورغم وجود بعض التحديات، إلا أن المزايا تفوقها بكثير.

ونقل الموقع عن أحد الرحالة وصفه للإمارة بقوله: «دبي ليست مجرد مدينة، إنها منصة انطلاق للأحلام؛ فلمن هم على استعداد لاحتضان مستقبل العمل عن بُعد، تقف دبي كمنارة متألقة للإمكانات في عالم الرحالة الرقميين».