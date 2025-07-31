2 مليار درهم جمعتها الشركات الناشئة في الإمارات خلال 6 أشهر بنمو 18 %

وتبعتها تكنولوجيا التأمين بمبلغ 55 مليون دولار (202 مليون درهم)، بينما جمع كل من الذكاء الاصطناعي وويب 3 نحو 44.7 مليون دولار (165 مليون درهم) لكل منهما.
كما استحوذت الشركات الناشئة في الإمارات على أكبر حصة من نشاط المستثمرين بين الفرق التي تقودها النساء، حيث اجتذبت المشاريع التي تقودها النساء 17.6 مليون دولار (64.6 مليون درهم)، وجمعت فرق التأسيس المختلطة 91.7 مليون دولار (336.5 مليون درهم).
تصدرت السعودية المنطقة بـ 1.34 مليار دولار، تلتها الإمارات ومصر التي شهدت زيادة في التمويل بنسبة 106% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
وبشكل عام، استقطبت الشركات الناشئة بين شركات (B2B) الجزء الأكبر من التمويل، بينما لجأ المستثمرون بشكل متزايد إلى التمويل بالدين لإدارة المخاطر في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. ورغم ارتفاع رأس المال، لا تزال الفجوات بين الجنسين في التمويل قائمة.
واستحوذت الشركات الناشئة التي أسسها الرجال حصريا على غالبية الاستثمارات، بينما لا تزال المشاريع التي تقودها النساء تمثل جزءاً صغيراً من إجمالي رأس المال المجمع.
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