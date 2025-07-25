الإمارات تقفز إلى المركز الثاني عالمياً في التكنولوجيا المالية «الفنتك»

قفزت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المركز الثاني عالمياً في أحدث تصنيفات قطاع التكنولوجيا المالية (الفنتك) متجاوزة المملكة المتحدة، وذلك بعد استثمار ضخم بلغ ملياري دولار من قبل شركة «إم جي إكس» (MGX) في منصة تداول العملات المشفرة «بينانس» (Binance)، بحسب موقع «كومبيوتر ويكلي».

وهذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها المملكة المتحدة المرتبة الثانية في هذا التصنيف، ويأتي ذلك في وقت شهد فيه الاستثمار العالمي في قطاع «الفنتك» نمواً بنسبة 6% ليصل إلى 24 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، وفقاً للأرقام الصادرة عن مؤسسة «إنوفيت فاينانس» البريطانية.

وذكرت الهيئة التجارية لصناعة «الفنتك» أن نمو السوق هذا يعد مؤشراً على استقراره بعد فترة من التقلبات السابقة. وتظل الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً، حيث جمعت 11 مليار دولار من استثمارات «الفنتك» عبر أكثر من 100 صفقة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 2.2 مليار دولار لدولة الإمارات و1.5 مليار دولار للمملكة المتحدة.

لم تكن الهند بعيدة عن المملكة المتحدة، محققة تقدماً ملحوظاً باستثمارات بلغت 1.4 مليار دولار، بينما شهدت سنغافورة أيضاً نمواً في الاستثمار، حيث وصلت إلى 798 مليون دولار. وفي أوروبا، باستثناء المملكة المتحدة، تم استثمار 2.9 مليار دولار في شركات «الفنتك» خلال الأشهر الستة، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024. وقد سجلت كل من فرنسا وألمانيا أداء قوياً، حيث جمعتا 693 مليون دولار و668 مليون دولار على التوالي.

ووفقاً لبحث حديث أجرته مجموعة بوسطن الاستشارية، شهد قطاع «الفنتك» العالمي زيادة في إيراداته ثلاثة أضعاف قطاع التمويل ككل عام 2024، حيث دخل «عصر النضج».

ورغم تراجع الاستثمار في شركات «الفنتك»، إلا أن هذه الشركات تشهد نضجاً وتدفع الإيرادات للارتفاع. وقد نمت الإيرادات العالمية لـ«الفنتك» بنسبة 21% العام الماضي، وهو ما يزيد بنحو الثلث على النمو المسجل عام 2023، عندما تم الإبلاغ عن زيادة قدرها 13%.