دبي تواصل تعزيز منظومة الشركات الناشئة

تشهد منظومة الشركات الناشئة في دبي نمواً متسارعاً، إلا أن هذا النجاح يجلب معه تحديات جديدة؛ حيث تعكس الأنشطة التمويلية الأخيرة اهتمام المستثمرين المتزايد بقطاعات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والترفيه، وغيرها. ونجحت شركة «لومي AI» وهي شركة ناشئة واعدة مقرها الإمارات، في جمع 3.7 ملايين دولار في جولة تمويل أولي حملت اسم «Seeds of Growth». وقادت الجولة شركة «إي جي فاندر» بمشاركة مستثمرين بارزين مثل «فورم فينتشرز»، و«ADQ»، و«قورا 71».

وتستهدف الشركة تعزيز الإنتاجية واتخاذ القرار من خلال واجهتها المبتكرة المعتمدة على الدردشة، والتي تعمل كمحلل بيانات شخصي. أعلنت شركة «فالو هيلث إم إي Valeo Health ME» جمع 12 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة B، ليصل إجمالي التمويلات الجديدة التي حصلت عليها في قطاع الرعاية الصحية إلى 20 مليون دولار.

واستثمرت شركة وارنر براذرز Warner Bros. Discovery، مبلغ 57 مليون دولار للاستحواذ على حصة تبلغ 30 % في شبكة OSN، التي تعد واحدة من أبرز شبكات الترفيه في المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز عروض المحتوى لدى «أو إس إن» وتحسين قدرتها التنافسية.

وأعلنت شركة «دي دابليو إف لابس DWF Labs»، التي تعد من أبرز صناع السوق والمستثمرين في قطاع العملات الرقمية في دبي، إطلاق صندوق سيولة استثماري بقيمة 250 مليون دولار لدفع عجلة تبني العملات الرقمية على نطاق واسع. وسيركز الصندوق على ضخ استثمارات تتراوح من 10 إلى 50 مليون دولار في مشاريع بلوك تشين متوسطة إلى كبيرة الحجم تتمتع بفرص نمو عالية وإمكانات استخدام واسعة.