شركة ناشئة بدبي تجمع 250 مليون دولار لتطوير عدسات ذكية للرؤية الليلية

جمعت شركة ناشئة مقرها في دبي 250 مليون دولار تمويلاً لتطوير عدسات لاصقة ذكية توفر الرؤية الليلية، وقدرات تكبير الصورة، وفحوصات صحية آنية، وذلك طبقاً لوكالة بلومبيرغ.

وقيّمت جولة التمويل من الفئة «أ»، التي قادتها «أوبرتشيونيتي فينتشر آسيا»، ومقرها في هونغ كونغ، شركة «إكسبانسيو» (Xpanceo) عند 1.35 مليار دولار، بحسب بيان أصدرته الشركة الناشئة أمس. وقدمت «أوبرتشيونيتي» للشركة تمويلاً أولياً بقيمة 40 مليون دولار في 2023.

وخالفت منطقة الشرق الأوسط حالة التباطؤ واسع النطاق في جمع تمويل رأس المال الجريء على مستوى الأسواق الناشئة هذا العام، مدفوعاً بصناديق الثروة السيادية النشطة.

وجمعت الشركات الناشئة في المنطقة 678 مليون دولار خلال الفترة ما بين يناير ومارس، ما يُعد أقوى أداء فصلي منذ نهاية 2023، وفقاً لمنصة البيانات «ماغنيت».

وأسس رائد الأعمال الروسي رومان أكسيلرود والعالم الأوكراني فالنتين فولكوف شركة «إكسبانسيو»، وستستخدم الشركة التمويل الجديد في تطوير عدسات لاصقة تدمج ما يطلق عليه «الواقع الممتد» وهي تكنولوجيا تسعى إلى أن تحل العدسات القابلة للارتداء محل وظائف الأجهزة الشخصية.

ولدى الشركة عدد من النماذج الأولية من العدسات، وتستهدف إنتاج نموذج جاهز للتجارب السريرية بنهاية 2026. غير أن عدساتها تواجه عدة عقبات قبل أن تتمكن من طرحها تجارياً، من بينها تصغير التقنية ومصدر الطاقة إلى حجم يناسب وضعه في العين.

وفي سوق الأجهزة القابلة للارتداء، تطرح «ميتا بلاتفورمز» نظارات شمسية ذكية بالشراكة مع «راي بان» و«أوكلي».