865 % قفزة تمويل الشركات التقنية الناشئة في الإمارات

جمعت الشركات التقنية الناشئة في الإمارات 872 مليون دولار في الربع الأول، في ارتفاع كبير بنسبة 865%، مقارنة مع 90.5 مليون دولار تم جمعها في الربع الأول من 2024، وكذلك زيادة 194%، مقارنة بنحو 297 مليون دولار تم جمعها في الربع الرابع من عام 2024.

ويشير الارتفاع الحاد في التمويل إلى تحول ملحوظ في أنماط توزيع رأس المال داخل قطاع التكنولوجيا في الإمارات، بحسب موقع «إكونومك ميدل إيست».

وفي أحدث تقرير لها عن تمويل التكنولوجيا في الإمارات للربع الأول من عام 2025، لاحظت Tracxn أن الإمارات شهدت انتعاشاً كبيراً في تمويل المشاريع خلال الربع، تميز بتدفق رأس المال في المراحل المتأخرة، وارتفاع في الصفقات الضخمة التي تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، ومع قيادة قطاعات رئيسة، مثل تطبيقات المؤسسات والتكنولوجيا المالية والتجزئة لزخم الاستثمار، يبدو أن النظام البيئي يدخل مرحلة من تعمق ثقة المستثمرين.

المراحل المتأخرة

وقاد التمويل في المراحل المتأخرة الارتفاع الإجمالي للتمويل في الإمارات، حيث تم جمع 760 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، بزيادة ملحوظة، قدرها 660%، عن 100 مليون دولار تم جمعها في الربع الرابع من 2024.

بلغ إجمالي التمويل في المراحل الأولية في الربع الأول من 2025، 23.4 مليون دولار، ما يمثل انخفاضاً بنحو 77%، مقارنة بـ 100 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2024، وانخفاضاً بنسبة 62%، عن 61 مليون دولار في الربع الأول من 2024.

في الوقت نفسه، بلغت الاستثمارات في المراحل المبكرة 89 مليون دولار في الربع الأول من 2025، بانخفاض طفيف 8%، عن 96.5 مليون دولار تم جمعها في الربع الرابع من 2024، لكن بزيادة 202%، عن 29.5 مليون دولار جمعتها الشركات التقنية الناشئة في الإمارات في الربع الأول من 2024.

تطبيقات المؤسسات

وبرز قطاع تطبيقات المؤسسات كقطاع رائد في الربع الأول من 2025، حيث حصلت الشركات التقنية الناشئة في الإمارات على إجمالي تمويل قدره 688.1 مليون دولار، ويمثل زيادة بنسبة 664%، مقارنة بـ 90.1 مليون دولار تم جمعها في الربع الرابع من عام 2024، وارتفاعاً 1111%، عن 56.8 مليون دولار تم جمعها في الربع الأول من 2024.

وجاء قطاع التكنولوجيا المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغ حجم التمويل 215.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 73%، عن 124.6 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2024، وقفزة بنسبة 574%، عن 32 مليون دولار في الربع الأول من 2024.

في الوقت نفسه، شهد قطاع التجزئة تمويلاً بقيمة 171.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس ارتفاعاً 134%، عن 127.6 مليون دولار في الربع الرابع من 2024، وزيادة بنحو 13092%، مقارنة بـ 1.3 مليون دولار في الربع الأول من 2024.

جولتا تمويل

وفي الربع الأول من 2025، شهدت الإمارات جولتين تمويليتين، بقيمة تزيد على 100 مليون دولار، مقارنة بجولة واحدة في الربع الرابع من عام 2024، ولا شيء في الربع الأول من عام 2024. وكانت «فيستا جلوبال» و«تابي» من بين الشركات التي جمعت أكثر من 100 مليون دولار هذا الربع.

وجمعت «تابي» ما مجموعه 160 مليون دولار، في جولة تمويل من السلسلة E، بقيادة Blue Pool Capital، ما رفع قيمة الشركة إلى أكثر من 3300 مليون دولار، وفي الوقت نفسه، حصلت فيستا جلوبال على 600 مليون دولار في جولة تمويل في مراحل متأخرة، بقيادة RRJ Capital. جاء جزء كبير من هذه الجولات التمويلية الكبرى من قطاعات تطبيقات المؤسسات والتكنولوجيا المالية والتجزئة.

وكشف التقرير أيضاً أن ميكروبوليس Micropolis، كانت الشركة الوحيدة التي طرحت للاكتتاب العام في الربع الأول من عام 2025.

ولم يتم إنشاء أي شركات يونيكورن في الربع الأول من عام 2025، أو الربع الرابع من عام 2024، أو الربع الأول من 2024.

إضافة إلى ذلك، سجلت شركات التكنولوجيا في الإمارات 6 عمليات استحواذ في الربع الأول من عام 2025، محافظة على نفس المستوى في الربع الأول من عام 2024. واستحوذت Basatne على Cartlow، في أكبر عملية استحواذ من حيث القيمة في الربع الأول من عام 2025، تليها عملية استحواذ Grandstores على HotCold Studio.

شركات دبي

واستحوذت الشركات التقنية التي تتخذ من دبي مقراً لها، على 96% من إجمالي التمويل الذي شهدته الشركات التقنية الناشئة في جميع أنحاء الإمارات في الربع الأول من عام 2025، ما رسخ مكانة المدينة كقائد بلا منازع في جذب رأس المال الاستثماري.

وكانت 500 Global وWamda Capital وMiddle East Venture Partners، أبرز المستثمرين بشكل عام في النظام البيئي التكنولوجي في الإمارات.

وبرزت Oraseya Capital وPlus VC وEndeavor، كأفضل المستثمرين في المراحل الأولية في الربع الأول من عام 2025. في الوقت نفسه، قادت QED Investors وTech Invest Com، الاستثمارات في المراحل المبكرة في الإمارات خلال الفترة نفسها.

وفي حين انخفضت الاستثمارات في المراحل الأولية، فإن هيمنة دبي في جذب رأس المال، إلى جانب الارتفاع القوي في عمليات الاستحواذ، يسلط الضوء على النضج المتزايد لقطاع التكنولوجيا في المنطقة.