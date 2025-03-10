20 % النمو المستهدف لـ «دبي المالي العالمي» 2025

كشف عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، عن أن مستهدفات النمو لدى المركز تصل إلى 20 % خلال عام 2025، لا سيما مع النتائج الواعدة والإيجابية التي سجلت خلال أول شهرين من العام الجاري، مؤكداً أن المركز اليوم في مرحلة تجهيز المخطط العام لمشروع التوسعة «DIFC 2.0» والعمل جارٍ ونستعد للإطلاق خلال الفترة المقبلة.

وشهد مركز دبي المالي العالمي خلال العام الماضي ارتفاعاً في إجمالي عدد الشركات النشطة في المركز إلى 6920 شركة، مقابل 5523 شركة في عام 2023، بزيادة نسبتها 25 %، واستقطب المركز خلال العام الجاري 1823 شركة جديدة، والذي يمثل أعلى رقم على الإطلاق يتم تسجيله في عام واحد، ما يعكس نمواً تاريخياً بنسبة 25 %.

وتفصيلاً، قال عيسى كاظم في تصريحات خاصة لـ«البيان»، «لدينا مستهدفاتنا الخاصة للعام 2025 وهي تتجاوز ما تم تحقيقه في 2024، وإذا نظرنا إلى نتائجنا خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري فنؤكد أنها واعدة، ونحن في الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفتنا عبر تحقيق نمو يتجاوز الـ 20 % في عدد الشركات الجديدة خلال 2025».

وأضاف كاظم «أغلب مصادر الشركات الجديدة متوزعة بين آسيا وأوروبا، وتاريخياً فإن الشركات تأتي إلى المركز من قطبين رئيسين، الأول، الاقتصادات المتطورة في أوروبا وأمريكا، والثاني، الاقتصادات الناشئة في أسيا، ولكن طبيعة الشركات تغيرت على مدى الفترات السابقة خصوصاً بعد أن أطلقنا استراتيجية مستقبل القطاع المالي فيما يتعلق بالابتكار والترويج لشركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي مؤخراً.

ويضاف إلى ذلك الترويج للشركات والكيانات العائلية، حيث أضيف نحو 200 شركة عائلية إلى مجموعة الشركات المستقطبة في 2024، وذلك نظراً إلى الخدمات المميزة المتوفرة والتجمع الكبير من المؤسسات المالية والمصارف وشركات إدارة الأصول والبيئة التنظيمة المتطورة التي ساهمت في استقطاب شركات جديدة وبكثافة.

نجاحات كبيرة

وأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي أن النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال العام 2024 تعود العديد من العوامل الإضافية، مثل كيفية إدارة المركز والأنظمة والقوانين الجديدة والمزايا القائمة والجديدة المتوفرة في المركز، والبنية التحتية المتطورة، كما أن العوامل الإقليمية المحيطة بنا قد تكون لها تأثير على استقطاب الشركات.

وذكر كاظم أن المباني والمنشآت التابعة للمركز تحقق معدلات إشغال عالية، ومع بداية 2026 نتوقع أن نستلم مبنى جديداً، ولا أعتقد أن نعاني من أي نقص في توفير المساحات الجديدة.

ذكاء اصطناعي

وعلى صعيد قطاع الذكاء الاصطناعي، قال كاظم: «هناك شقان أساسيان فيما يتعلق بهذا القطاع الاستراتيجي، الأول على صعيد عملنا الداخلي، حيث لدينا العديد من حالات الاستخدام بدأنا العمل عليها منذ أكثر من 9 أشهر، وتهدف إلى زيادة الإنتاجية والعمل بكفاءة أعلى واتخاذ قرارات أدق وأذكى وأسرع».

وأشار إلى أن الشق الآخر يتعلق بالترويج للذكاء الاصطناعي واستقطاب شركات جديدة في هذا المجال إلى المركز بحسب كاظم، حيث نسعى عبر «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» الذي افتتح في مايو من العام 2024 إلى استقطاب شركات جديدة في هذا القطاع لتتخذ من المركز مقراً لها.

وفيما يتعلق بمشروع «DIFC 2» والذي يتعلق بالتوسعة الخاصة بمركز دبي المالي العالمي التي أعلن عنها في العام 2019، قال كاظم: «إن العمل جارٍ .. ونحن في مرحلة تجهيز المخطط العام على أن يتم الإعلان والإطلاق في المرحلة المقبلة».

وكانت دبي قد أعلنت في العام 2019 عن خطة طموحة لزيادة مساحة مركز دبي المالي العالمي عبر مشروع أطلق عليه «DIFC 2.0»، وخصصت له قطعة أرض تقع على الجانب الآخر من المركز الحالي، وكانت تتضمن تطوير 13 مليون قدم مربعة من المساحات الحيوية تشمل القطاع المكتبي والسكني والتجزئة والترفيه والابتكار.