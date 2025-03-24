الشركات الناشئة في دبي تواصل جذب الاستثمارات الضخمة

شهدت منظومة الشركات الناشئة في دبي خلال الأسبوع الماضي جملة من جولات التمويل الكبرى، مما يعكس التطور المتسارع للقطاع المالي والتقني في المنطقة، ويؤكد مكانة دبي كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.

وتؤكد جولات التمويل استمرار تطور منظومة الشركات الناشئة في المدينة، حيث لعبت الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية، وإدارة المشتريات، واللياقة التفاعلية، وصناديق رأس المال الاستثماري، دوراً محورياً في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«كلير جريد»

وأعلنت شركة «كلير جريد» Clear Grid، انطلاقتها الرسمية بعد حصولها على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار من جولتي تمويل ما قبل التأسيس والتأسيس في الإمارات. وتمكنت الشركة الناشئة من جمع 3.5 ملايين دولار في جولة التمويل ما قبل التأسيس بتمويل مشترك من «رائد فينتشرز» و«بيكو كابيتال»، وتبعها 6.5 ملايين دولار من «نواه كابيتال» و«رائد فينتشرز» في مرحلة التمويل التأسيسي. وتأسست «كلير جريد» عام 2023 على يد خالد بن بدر آل سعود، ومحمد الزبن، ومحمد الخليلي، وهي توفر للمؤسسات المالية حلولاً ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة تحصيل الديون. وتعتزم الشركة توظيف هذا التمويل في تطوير أنظمتها التقنية وتعزيز خطط التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

نيم كارد

ونجحت منصة التكنولوجيا المالية «نيم كارد» NymCard، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في جمع 33 مليون دولار من خلال جولة تمويل من الفئة B بقيادة «كيو إي دي إنفيستور» إلى جانب مساهمات من صناديق استثمارية بارزة مثل «لونتيه»، وصندوق دبي للمستقبل، وبنك المشرق وجهات أخرى عديدة.

وستوظف الشركة التمويل الجديد لتعزيز عملياتها في 10 أسواق رئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطوير بنية تحتية متقدمة لخدمات الدفع تلبي احتياجات البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات الكبرى ومزودي خدمات الاتصالات.

«أورو لابز»

ونجحت شركة «أورو لابز» Oro Labs، المتخصصة في تطوير حلول إدارة المشتريات، في جمع 1.5 مليون دولار ضمن جولة تمويل ما قبل التأسيس بقيادة «468 كابيتال». ويهدف التمويل إلى تحسين المنصة التقنية للشركة وتسريع دخولها إلى الأسواق، مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة لإدارة عمليات المشتريات.

بلاي أوت

نجحت شركة «بلاي أوت» Playout، ومقرها دبي، في تأمين 7 ملايين دولار ضمن جولة تمويل تأسيسية بقيادة «كيه بي دابليو فينتشرز». وسيتيح هذا التمويل للشركة تحسين منصتها الرقمية، وتعزيز قاعدة عملائها في قطاع اللياقة التفاعلية.

يانغو جروب

وأعلنت «يانغو جروب» Yango Group إطلاق صندوق استثماري بقيمة 20 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة عبر مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعكس هذا الصندوق التزام المجموعة بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.