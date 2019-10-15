المصدر: دبي ــ البيان

تضبط الإمارات وروسيا، اليوم، ساعة نشاطهما على توقيت واحد، في مباحثات رفيعة المستوى، تشهدها الزيارة الاستثنائية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي الأولى له في الخليج منذ اثني عشر عاماً تقريباً.

ومن المرتقب أن تشهد هذه الزيارة التي تحظى باهتمام وترحيب رسمي وشعبي كبير، توسيعاً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين ترجمة للاتفاقيات النوعية التي تم توقيعها خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى روسيا في يونيو 2018، إذ تعتبر روسيا شريكاً استراتيجياً للإمارات في مجالات الأمن والدفاع والطاقة والسياحة والصناعة والتنمية والفضاء.

وترجمة للاتفاقيات الموقعة تتطلع الإمارات إلى توسيع مجال علاقاتها الاقتصادية مع روسيا، لاسيما على صعيد قطاع الصناعة والدفاع.

وفي إطار الثقة المتبادلة بين البلدين من منطلق دورهما المؤثر في القضايا الدولية تتطلع الدولتان إلى الحوار بشأن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، والتصدي للإرهاب ومجابهة الأفكار المتطرفة، إضافة إلى دعم الجهود في إيجاد حلول لقضايا وتحديات المنطقة.

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في ملف البيان المخصص لــ «الإمارات و روسيا.. قفزة نوعية في الشراكة الاستراتيجية» تبرز الكثير من العناوين لعل أبرزها مايلي :

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الإمارات للفضاء: تطور ملحوظ للتعاون مع روسيا بالتعليم والتأهيل والتطوير

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9.2 مليارات درهم تجارة دبي مع روسيا 2018

25.7 ملياراً الشراكة بين «مبادلة» وصندوق روسيا السيادي

2912 % نمو واردات أبوظبي من الاتحاد الروسي

التشكيلية الروسية مارينا رزاقوفا: دبي مدينة تنبض بالثقافة والتسامح

الثقافة نافذة تعزز أواصر العلاقات الإماراتية الروسية

حرصا على تعميم الفائدة ننشر لكم صفحات البيان المخصصة بنظام " بي دي إف " ولمشاهدتها يكفي الضغط هنا